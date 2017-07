Fußbad-Café am Berg Oybin Die Schriftstellerin Martina Rellin weiß, wie man mit der Hitze umgeht.

Die in Oybin lebende Schriftstellerin Martina Rellin (links) hat in ihren Garten eingeladen. © Rafael Sampedro

Zum Fußbad-Café hatte die in Oybin lebende Schriftstellerin Martina Rellin am Sonntagnachmittag in den Garten an ihrem Umgebindehaus in dem Gebirgsort eingeladen. Neben Kaffee, Kuchen und einem herrlichen Blick auf den Berg Oybin gab es für die Besucher auch Schüsseln mit kaltem Wasser für Fußbäder. Bei dieser Hitze genau das Richtige. (SZ)

