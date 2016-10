Fuß vom Gas in Waldheim

An der Hauptstraße in Waldheim führt die Polizei von Mittwoch bis Freitag Geschwindigkeitskontrollen durch. Bereits am Dienstag wird in der Ortslage von Minkwitz geblitzt. Wie Polizeisprecherin Daniela Koenig ankündigte, ist außerdem auf den Autobahnen mit Abstands- und Tempokontrollen zu rechnen. (sol)

