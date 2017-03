Fusionsklage in der Warteschleife Hartmannsdorf-Reichenau und Frauenstein müssen sich gedulden, womöglich noch lange.

Die juristische Hängepartie geht weiter. In den Rathäusern der fusionswilligen Stadt Frauenstein und der Gemeinde Hartmannsdorf-Reichenau herrscht Ratlosigkeit. Die abschließende Entscheidung des sächsischen Oberverwaltungsgerichts in Bautzen (OVG) zu der Gemeinde-Ehe lässt offenbar noch lange auf sich warten.

Im Moment steht noch nicht einmal fest, ob der Antrag auf eine Berufung der beiden klagenden Kommunen gegen eine vorherige Entscheidung des Verwaltungsgerichts Chemnitz überhaupt zugelassen wird. Im vergangenen Dezember hieß es vonseiten des Gerichts, dass womöglich in diesem Frühjahr eine grundlegende Aussage dazu getroffen werden kann. Davon kann derzeit allerdings keine Rede sein.

Das Prozedere zieht sich hin. „Voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2017 wird es zum Berufungsantrag eine Entscheidung geben“, erklärt OVG-Sprecherin Norma Schmidt-Rottmann auf SZ-Anfrage. Es gebe mehrere andere, wesentliche ältere Verfahren, die das Gericht beschäftigen.

Vor einer Entscheidung über solch einen Berufungsantrag müssten beide beteiligten Seiten Stellung nehmen. „Es wurden daher umfangreiche Schriftstücke ausgetauscht, die noch mit einbezogen werden müssen“, so Norma Schmidt-Rottmann.

So müssen sich die Verfahrensbeteiligten in Geduld üben. „Was soll man machen? Da kann man nichts machen, wenn das Gericht die Zeit für seine Entscheidung braucht“, sagt Bürgermeister Reinhard Pitsch (parteilos) auf Nachfrage zu der juristischen Hängepartie. „Es ist leider so, dass es dauert. Nun heißt es für uns abwarten.“

Sein Amtskollege in Frauenstein, Reiner Hentschel (parteilos), konnte am Donnerstag keine Stellung nehmen. Er weilt derzeit im Ausland in seinem Jahresurlaub. Doch auch er dürfte sich sicher nicht freuen, dass sich das Verfahren hinzieht.

Bereits im Oktober 2016 hatten die Räte von Frauenstein und Hartmannsdorf-Reichenau dafür gestimmt, dass die bisher nicht genehmigte landkreisübergreifende Fusion neu verhandelt werden soll. Das Thema selbst zieht sich schon lange hin.

Zwei Drittel der Einwohner für Fusion

Bei dem ersten Bürgerentscheid vor über 15 Jahren fand sich noch keine Mehrheit für die Fusion. 2012 gab es ein anderes Votum. Zwei Drittel der Einwohner sprachen sich für die Ehe mit der Nachbarstadt aus. An diesem Votum hatten sich 80,8 Prozent der Stimmberechtigten beteiligt.

Der Freistaat verweigerte aber die Genehmigung. Die Landesdirektion (LDS) erteilte der Fusion eine Absage. Die entscheidende Hürde sei, dass es zum Kreiswechsel käme. Die Fusionswilligen legten Widerspruch ein. Der hatte keinen Erfolg, woraufhin die Kommunen klagten. Das Verwaltungsgericht Chemnitz wies die Klage aber nach langem Hin und Her im vorigen September ab. Nun ist das OVG gefragt.

Die LDS hat ihre Position zu dem Berufungsantrag vom vergangenen November nach Bautzen übersandt. „Die Landesdirektion hält ihre Argumentation, die zur Versagung der Fusion der beiden Kommunen führten, aufrecht“, sagt Sprecher Ingolf Ulrich. Die Voraussetzungen für den kreisübergreifenden Zusammenschluss wären nicht gegeben. „Das Gebiet von Gemeinden darf nur aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit geändert werden. Derartige Gründe liegen aus Sicht der LDS nicht vor.“

Wird die Berufung nicht zugelassen, ist das Chemnitzer Urteil rechtskräftig. Dann wäre die Fusion gescheitert. Frauenstein mit seinen rund 2 900 Einwohnern könnte in der Folge eine Ehe mit Rechenberg-Bienenmühle im Landkreis Mittelsachsen anstreben. Hartmannsdorf-Reichenau mit seinen 1 100 Einwohnern könnte sich nach Klingenberg oder nach Dippoldiswalde orientieren. Mit beiden Kommunen im selben Landkreis gibt es eine gemeinsame Grenze.

