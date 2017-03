Fusionsgespräche gehen weiter Für Ende März ist ein Treffen im Volksheim Lomnitz geplant. Gemeinderäte von Lichtenberg, Großnaundorf und Wachau kommen dabei zusammen.

Lichtenberg, Großnaundorf und Wachau sprechen über eine Gemeindefusion. © Thorsten Eckert

Um das Projekt Gemeindefusion zwischen Großnaundorf, Lichtenberg und Wachau ist es in den zurückliegenden Monaten still geworden. Jetzt gibt es wieder ein Lebenszeichen. Nach Angaben des Wachauer Bürgermeisters Veit Künzelmann (CDU) werden sich Ende des Monats Gemeinderäte aller drei Kommunen treffen. Bei der Zusammenkunft hinter verschlossenen Türen wollen die Gemeindevertreter im Volksheim in Lomnitz weiter die Möglichkeiten für einen Zusammenschluss ausloten. Bei diesem und weiteren Treffen soll beispielsweise geklärt werden, wie in den Gemeinden Kitas, Feuerwehren und die Vereine aufgestellt sind und wie eine Zusammenarbeit erfolgen könnte. Wichtiges Thema sind auch die Finanzen. Was sind die Einnahmen, wie hoch sind die Schulden?

Die drei Gemeinden hatten die Mitglieder für eine gemeinsame Arbeitsgruppe bestimmt. Für Wachau nehmen unter anderem der stellvertretende Bürgermeister Stefan Cyriax (CDU) und der Gemeinderat der Offenen Bürgerliste (OBL) Steffen Jakob teil. Die Mitglieder werden die Gespräche maßgeblich führen und dann den einzelnen Gemeinderäten Empfehlungen zum weiteren Vorgehen geben.

Laut Veit Künzelmann sollen die Einwohner aller drei Gemeinden zur Fusion befragt werden. „Diesen Bürgerentscheid wird es zeitgleich in allen drei Gemeinden geben. Das Ergebnis ist bindend“, sagte er.

Hintergrund der Fusionsbestrebungen ist die Vorgabe des Freistaates, ab 2025 nur noch Kommunen finanziell zu unterstützen, die mehr als 5 000 Einwohner haben. Wachau als einzelne Gemeinde verfehlt diese Marke mit rund 4 500 Einwohnern knapp. In der Gemeinde Lichtenberg leben rund 1 600 Menschen und in Großnaundorf etwa 1 000 Einwohner. Der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) möchte die beiden Nachbarkommunen als gleichberechtigte Partner ins Boot holen und mit ihnen eine ländliche Großgemeinde schmieden. (SZ/td)

