Fusion erfordert mehr Demokratie Der Zusammenschluss von Bad Muskau und Krauschwitz soll nicht an den Bürgern vorbei entschieden werden.

Michael Lang ist Arzt und VDG-Mitglied © André Schulze

Die Bundestagswahlen sind vorüber, doch auch im Lokalen bleibt Politik ein Thema. So fordert nun der Verein zur Wahrung der Demokratischen Grundrechte (VDG) in Bad Muskau mehr Mitsprache der Bürger bei der Diskussion um den Zusammenschluss der Gemeinden Bad Muskau und Krauschwitz. Besonders der Ausfall der für August geplanten Stadtratssitzung sieht man bei der Wählervereinigung mit Sorge. „In der bevorstehenden Diskussion um den Zusammenschluss droht der von der Landesregierung geforderte konkrete Maßnahmeplan zur Kurortentwicklung nicht fertig zu werden“, erklärt Dr. Michael Lang in einer Presseerklärung der VDG.

Um die öffentliche Beteiligung zu stärken, hat der Verein einen umfangreichen Forderungskatalog aufgestellt. So sollen die Einwohner aller Ortsteile in die Diskussion einbezogen werden. Zudem sieht Dr. Lang, der auch im Stadtrat sitzt, den Ort in der Pflicht, die regionale Entwicklung „als eine für alle Generationen lebenswerte Kommune, egal ob mit oder ohne gesundheitliches oder soziales Handicap“, zu beschleunigen. Ein weiteres großes Thema bleibt der Schwerlastverkehr. Die Reduzierung von Lärm- und sonstigen Emissionen ist für den Verein ebenso unverzichtbar wie die Instandhaltung aller öffentlichen Brücken und Straßen.

Weitere Punkte umfassen ein Konzept für die Betreuung und Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, eine offene Kommunikation mit den Bewohnern bei Gemeindefragen und eine öffentliche Auslegung des Entwurfs des „Einigungsvertrages“. Hierbei sollen auch Anregungen der Bürger diskutiert werden. Eine weitere Frage, die nur mit den Bürgern entschieden werden sollte, ist der Name der neuen Stadt. Favorisiert werden „Stadt Bad Muskau“ oder „Bad Muskau - Krauschwitz“. (SZ)

