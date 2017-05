Furioser Russian-Speed-Folk Fans ungewöhnlicher, aber sehr beweglicher Musik sollten sich den „Tanz in den Mai“ am Sonnabend unbedingt einplanen.

Tanzalarm in den Kleinwachauer Werkstätten: Am Sonnabend werden „44Leningrad“ mit ihrem Russian-Speed-Folk für Furore sorgen. © PR

Der ein wenig hausbacken klingende Begriff „Tanz in den Mai“ in den Kleinwachauer Werkstätten in Liegau-Augustusbad ist bei Musikfans längst dafür bekannt, alles andere als „hausbacken“ daherzukommen. Sondern längst ist die Reihe Garant, spannende Musik-Truppen auf der Bühne erleben zu können. Die Band um den Ärzte-Bassisten Rod Gonzales war zum Beispiel schon mal da; und diesmal wird am Sonnabend mit der Band „44 Leningrad“ eine furiose Mischung verschiedener Stile für Wirbel sorgen. Die Band selbst bezeichnet ihre Musik als „Russian-Speed-Folk“ und die Musiker beschreiben damit eine ungewöhnliche, aber wirklich grandiose Mischung aus russischer Folklore, Reggae, Ska und natürlich Rock.

Karten für diesen „Tanz-Abend“ an der Wachauer Straße gibt es im Vorverkauf im Dorfladen Liegau sowie im Werksverkauf der Kleinwachauer Werkstätten in Liegau und an der Stolpener Straße in Radeberg. Der Preis liegt bei acht Euro. (szo)

www.44leningrad.net

