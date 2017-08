Furiose Ausstellung in Liegau In der Galerie Klinger wird am Sonnabend eine wirklich spektakuläre Schau eröffnet. Ein spannendes Stück Kunst-Historie.

Diese Radierung stammt aus dem Jahr 1977 und heißt „Tempe“. © PR

Die Sommerpause in der Galerie Klinger in Liegau-Augustusbad war diesmal aus Krankheitsgründen ein bisschen länger als sonst. Aber nun geht es gleich mit einer furiosen Ausstellung über eine furiose Künstlergruppe ins zweite Ausstellungshalbjahr. Die Schau erinnert an eine Künstlergruppe, die in der DDR für reichlich Aufregung gesorgt hatte: „Clara Mosch“ aus dem damaligen Karl-Marx-Stadt.

Gegründet im Mai 1977 bestand sie aus den Künstlern Michael Morgner, Thomas Ranft, Carlfriedrich Claus, Gregor-Torsten Schade und Dagmar Ranft-Schinke. Der ungewöhnliche Name besteht dabei aus den Anfangsbuchstaben der Mitglieder. Bis 1982 war die Gruppe zusammen, betrieb eine eigene Galerie und war auch in der „Galerie Oben“ in Karl-Marx-Stadt regelmäßig zu sehen. Doch nicht zuletzt die dortigen Ausstellungen waren es letztlich, die zum Aus für „Clara Mosch“ führten, heißt es. Denn die Funktionäre des Kulturbundes drängten die Werke der Gruppe zunehmend aus diesen Räumen – zudem wuchs der Druck unter den argwöhnischen Blicken der Parteioberen. Und so zogen die vier den künstlerischen Schlussstrich.

Vierzig Jahre ist die Gründung von „Clara Mosch“ nun her – Anlass ihr eine Ausstellung zu widmen, findet Galerist Eberhard Klinger. Am Sonnabend lädt er zur Eröffnung in seine Galerie an der Schönborner Straße in Liegau ein. (SZ/JF)

Ausstellungseröffnung am Sonnabend um 16 Uhr. Die Laudatio hält die Dresdner Kunstwissenschaftlerin Dr. Ingrid Koch. www.galerieklinger.de

