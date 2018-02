Furiose Auskehr der Coswiger Karnevalisten 300 Narren feierten am Samstag in der Börse zum Ende der Faschingssaison mit Tanz und reichlich Krimi-Theater.

Prinz Maik und Britta Böckelmann auf der Bühne in der Börse. © Peter Redlich

Coswig. Voll auf kriminell – furios beendete am Samstagabend der Coswiger Karnevals Club (CKC) in der Börse die Faschingssaison 2017/2018. Unter dem Motto Krimi hatten sich etwa 300 Narren passend als Ganove, Sheriff oder Räuberbraut kostümiert.

Das Thema Krimi zog sich im gesamten Programm durch den Abend. Mehrfach hatten die Kinder- und die Jugendfunkengarde ihre bejubelten Auftritte als Mini-Dr. Watson oder Swat-Pistolen-Girls. Einen kompletten Krimi mit Video, Leiche und Spurensuche lieferte das Team unter Mitwirkung der Coswiger Polizeistation und einem original DDR-Polizei-Lada ab. Das historische Fahrzeug im Film steuerte übrigens Volkssolidaritäts-Geschäftsführer Frank Stritzke bei.

Sogar Kreischen bei den weiblichen Zuschauern löste dann der Auftritt der Polizeigarde mit einer Choreografie von Britta Böckelmann, der 2. Vorsitzenden im Verein, aus. Mit einem schwarzen Theater als Höhepunkt des Abends verabschieden sich die Organisatoren vom Faschingsgeschehen der Saison.

Allein im Februar hatten die CKC-Mitstreiter im Ehrenamt fünf Veranstaltungen organisiert. Dazu gehörten ein Fasching für Kinder sowie ein Seniorenfasching. Zu Letzterem hätten sich die CKCler mehr Besucher gewünscht. Insgesamt aber waren die Februarveranstaltungen mit rund 800 Gästen gut besucht, so Präsident Uwe Müller. Müller hatte den Abend als ermittelnder Sherlock Holmes mit trockenem englischen Humor gewitzt moderiert. Etwa 80 Sponsoren haben die CKC-Faschingsveranstaltungen unterstützt. Nicht zuletzt am Samstagabend die Pfannkuchenpolonaise quer durch den Börsensaal.

In der kommenden Saison 2018/2019 feiern die Coswiger Karnevalisten ihr 40-jähriges Bestehen. Der große Umzug zum Auftakt soll dann bis ins Plattenbaugebiet Dresdner Straße führen, kündigt Präsident Müller schon mal an. Im Februar 2019 wird es eine besondere Veranstaltung mit Band geben, wieder in der Börse. Der CKC hat aktuell 85 Mitglieder.

