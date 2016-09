Furchtlose Wildschweine Seelenruhig suchten junge Wildschweine Freitagmorgen am Straßenrad zwischen Mücka und Förstgen nach Würmern.

Trotz schnell oder im Schritttempo vorbeifahrender Autos ließen sich die jungen Wildschweine nicht aus der Ruhe bringen. © B.Donke

Mücka. Die Autofahrer staunten nicht schlecht, als ihnen am Freitag gegen 10.20 Uhr plötzlich an der Kreisstraße zwischen Förstgen und Mücka die beiden Wildschweine begegneten. Wenn es auch nur junge Wildschweine, sogenannte Überläufer, zwischen 10 und 15 Kilogramm schwer waren, hatten sie dennoch so ruhig in der Erde am Straßenrand schnüffelnd, die Autofahrer erschreckt. Mancher hielt sogar an, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Schweine scherten sich allerdings weder um den Fotografen, noch um die schnell oder langsam an ihnen vorbeifahrenden Autos. (szo)

