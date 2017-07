Funkturm mit Laster abtransportiert Der alte Gittermast auf dem Kottmar ist weg. So spektakulär, wie er vor über 30 Jahren auf den Berg gebracht wurde, ist der Abbau aber nicht gewesen.

Mehr als drei Jahrzehnte lang stand dieser Funkturm an der Kottmarbaude. © Rafael Sampedro

Während der Funkturm auf dem Kottmar seinerzeit in den 1980er Jahren mittels Hubschrauber auf den Berg transportiert worden war, ist sein Abtransport nun weniger spektakulär mit dem Lkw erfolgt. Darüber informiert Georg von Wagner, Sprecher der Telekom auf Nachfrage der SZ. Wie die SZ berichtete, war der Gittermast, der direkt neben dem historischen Aussichtsturm stand, im Juni demontiert worden. Dazu wurde er umgeworfen, vor Ort zerlegt und anschließend mit einem Laster vom Berg geschafft, erklärt der Sprecher des Telekommunikationsunternehmens.

Der Mast, über den die Telekom zuletzt unter anderem ihren Mobilfunk-Empfang geregelt hat, wird durch neue Masten in Ebersbach-Neugersdorf und Obercunnersdorf ersetzt, so von Wagner. Ein weiterer Mobilfunkmast in Eibau-Walddorf werde zudem aufgerüstet. Zu DDR-Zeiten wurde über den Mast auf dem Kottmar Fernsehen empfangen. Im Sommer 1982 war der 46 Meter hohe Gittermast per Hubschrauber auf den Kottmar gebracht und dort installiert worden. (SZ/rok)

