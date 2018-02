Funktion und Zierde – ein Relikt aus der Stadtkirche

Das ist wohl nicht das Schloss für eine Nebentür. Die Mechanik drinnen braucht nicht so viel Platz, wie es von außen scheint. Dieses Schloss ist eindeutig auch Schmuck der Stadtkirche in Hoyerswerda gewesen. Foto: Uwe Schulz

Drei Eingänge hat die heutige Johanneskirche in Hoyerswerda. Drei Eingänge hatte sie auch vor dem Zweiten Weltkrieg, wo sie nur Stadtkirche hieß. Vor 1850, als die Kirche in der jetzigen Form die Wendische Kirche genannt wurde und sich im Bereich des Turmes quer davor die Deutsche Kirche beziehungsweise Kapelle erstreckte, gab es den jetzigen Haupteingang im Turm nicht. Der Hauptzugang erfolgte von der Nordseite aus. Die Deutsche Kirche war dann aber baufällig geworden und musste schließlich abgerissen werden.

Von der Kirche, wie sie vor der Zerstörung im April 1945 existierte, gibt es heute nicht mehr viele Dinge. Sie brannte damals komplett aus. Die gesamte Innenausstattung wurde erneuert oder stammt aus anderen Kirchen. Auch die Türen sind längst nicht mehr original. Im Stadtmuseum Hoyerswerda wird aber eines der alten Schlösser aufbewahrt. Es ist aus Eisen, mit Verzierungen und Klinke. „In den Inventarbüchern ist nicht angegeben, wann das Objekt in das Museum kam beziehungsweise von welcher Tür der Kirche das Schloss stammt. Aufgrund der Größe und Gestaltung kann man aber annehmen, dass es das Schloss des Haupteingangs ist“, sagt Museumspädagogin Diana Schönig. Zu vermuten ist, dass es während der Umbauten 1850 ausgetauscht wurde. Lehrer Georg Werchan schrieb in einem seiner Beiträge über das 1924 gegründete Hoyerswerdaer Heimatmuseum, dass hier „ein kunstvoller Beschlag der alten Kirchentür“ zu sehen sei, leider ohne Angaben zum Alter oder dem Zeitpunkt des Abbaus. Immerhin ist die Kirche neben dem Schloss das älteste Gebäude der Stadt.

Gesichert verbürgt ist eine spätgotische Hallenkirche in Hoyerswerda in einer Erwähnung im Jahr 1346. Wie lange sie da schon stand, ist unklar. Nach allem, was man bislang weiß, ist die heutige Sakristei der älteste Teil des Bauwerks. Sie könnte einst eine Kapelle und damit der Vorgängerbau der Kirche gewesen sein. Doch selbst Pfarrer und Stadtchronist Frentzel hatte Mitte des 18. Jahrhunderts keine Unterlagen zum Bau der Kirche. Hier und da tauchte zwar die Jahresangabe 1225 auf, letztlich war sie aber nie belegbar. (US)

