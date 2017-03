Funkmasten können gebaut werden Großenhain war dafür, Priestewitz dagegen. Dennoch werden die Antennenträger in Baßlitz und Zschauitz errichtet.

Arbeiten an einem Funkmast. © Symbolfoto/Dietmar Thomas

Vor über einem Jahr hatte die Deutsche Funkturm GmbH den Antrag gestellt, zwei Antennenträger für den Mobilfunk im Großenhainer Ortsteil Zschauitz und an der Naundorfer Straße in Baßlitz aufzustellen.

Die 40 bzw. 44 Meter hohen Stahlgittermasten mit Technikcontainer und Einfriedung wurden genehmigt und können gebaut werden, erfuhr die SZ auf Nachfrage im Landratsamt. Baubeginn in Zschauitz an der Dorfstraße 2a sollte demnach schon am 13. Februar gewesen sein, für Baßlitz lag der mögliche Baubeginn bereits im Vorjahr.

Die Stadt Großenhain hatte dem Bauantrag seinerzeit zugestimmt – die für Baßlitz zuständige Gemeinde Priestewitz nicht.Dort gab es Bedenken gegen die Hochfrequenzanlage. Das Einvernehmen der Kommune wurde vom Landkreis ersatzweise erteilt, wogegen die Kommune keinen Widerspruch mehr eingelegt hat. Die Genehmigung umfasste auch naturschutzrechtlichen Ausgleich sowie eine Rückbauverpflichtung mit Sicherheitsleistung.

Die Bundesnetzagentur genehmigte beide Standorte mit einer Beurteilung der Umweltverträglichkeit. Es wurden Sicherheitsabstände zum Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern festgesetzt und Grenzwerte für die elektrische Feldstärke und magnetische Flussdichte festgesetzt. „Damit wurde zum Ausdruck gebracht, dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervorgebracht werden“, so das Landratsamt.

