Funkmasten aufgerüstet Mobilfunk-Betreiber haben in der Stadt etliche Anlagen technisch nachgerüstet.

© Symbolbild/obs/Vodafone GmbH

In Großenhain haben die Mobilfunknetz-Betreiber in den letzten Monaten fast unbemerkt von der Öffentlichkeit aufgerüstet. So hat Vodafone am Kirchplatz, auf der Marienkirche, bereits im August 2016 seine Anlage erweitert – ebenso die Anlage am ehemaligen Heizhaus der Lautex (Lindemann), in Zusammenarbeit mit der Telekom. Technisch nachgerüstet für eine höhere Leistung wurde durch E-Plus und O2 an der Mülbitzer Straße und an der Dr.-Jakobs-Straße. Die Telekom rüstete zudem ihren Funkmasten an der Berliner Straße am Bahnübergang auf. Informiert wurde darüber im Technischen Ausschuss. Die Mobilfunkbetreiber zeigen solche Maßnahmen lediglich an, sie müssen sie nicht von der Stadt genehmigen lassen. Bei allen genannten Fällen handelt es sich um bereits bestehende Standorte, daher ist auch keine separate Baugenehmigung erforderlich.

Zur aktuellen Mobilfunkstrahlung wurde nichts gesagt. Man gehe bei der Stadtverwaltung aber davon aus, dass die Funkanlagen die Grenzwerte zum Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern einhalten. Als Nachweis der Gewährleistung des Schutzes von Personen, in den durch den Betrieb von ortsfesten Funkanlagen entstehenden elektromagnetischen Feldern, dient die von der Bundesnetzagentur ausgestellte Standortbescheinigung. Die Stadt Großenhain erhält regelmäßig Mitteilungen der verschiedenen Mobilfunknetzbetreiber zur Erneuerung beziehungsweise Erweiterung von Mobilfunkstandorten. Mobilfunkbetreiber haben besondere Rechte zum Ausbau von Funkmasten. Widersprüche oder Ablehnungen von Kommunen können nicht verhindern, dass solche Anlagen aufgestellt oder erweitert werden, so lange die Grenzwerte gehalten werden. Die sind jedoch umstritten.

zur Startseite