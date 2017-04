Funkmast kommt, Telefonzelle geht Der digitale Wandel verlangt auch in und um die Lessingstadt nach technischer Veränderung.

© Symbolfoto: dpa

Während im Ortsteil Lückersdorf die Deutsche Telekom eine neue Funkübertragungsstätte plant, wird das gleiche Unternehmen eine öffentliche Telefonzelle auf der Neschwitzer Straße abbauen. Mit beiden, nur auf den ersten Blick gegensätzlichen Anträgen beschäftigte sich jetzt mehr informativ der Bauausschuss des Kamenzer Stadtrates. Zum einen ging es um die schon oft angemahnte Verbesserung der digitalen Funkübertragung im Westen der Stadt, also quasi im Schatten des Hutberges. Eine Mobilfunkstation soll nun so nah wie möglich an der Straße von Brauna nach Lückersdorf errichtet werden – mit einem fast 50 Meter hohen Schleuderbetonmast. Die Anlage soll mit der am Ochsenberg im Ortsteil Bernbruch vergleichbar sein, heißt es. Sie wird durch einen zwei Meter hohen Zaun gesichert. Das Vorhaben ist privilegiert, wie es offiziell heiß, weil es der Telekommunikationsdienstleistung diene.

Weitgehend ausgedient haben öffentliche Telefonzellen. Deshalb plant die Telekom den ersatzlosen Abbau zweier öffentlicher Telefonstellen in Kamenz. Zum einen am Buttermarkt 1 und zum anderen an der Neschwitzer Straße 14. Am Buttermarkt wurden zuletzt im Monat noch etwa 15 Euro Umsatz generiert, in der Neschwitzer Straße offenbar gar keiner mehr. Die Stadt teilte der Telekom die Bitte mit, dass die Zelle am Buttermarkt erhalten bleiben möge, weil sie im Stadtzentrum stehe. (SZ)

zur Startseite