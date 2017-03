Funkmast-Bau wird vorbereitet Die Telekom will den Empfang im Nordwesten von Kamenz verbessern und geht jetzt den nächsten Schritt.

© André Schulze

Die Deutsche Telekom bereitet den Bau eines neuen Funkmastes zwischen Lückersdorf und Brauna weiter vor. Das Unternehmen hat jetzt einen entsprechenden Bauantrag eingereicht, zu dem die Stadt Kamenz jetzt ihre gemeindliche Stellungnahme einreichen soll. Der Funkmast soll noch in diesem Jahr gebaut werden und nach Informationen des Unternehmens im kommenden Frühjahr in Betrieb gehen. Das sagte die Telekom bereits im vergangenen Sommer auf Nachfrage.

Die Stadt Kamenz, der Ortschaftsrat Lückersdorf-Gelenau und die Gemeinde Schönteichen begrüßen das Vorhaben der Telekom. Sie beklagen schon seit Längerem den schlechten Mobilfunkempfang in Lückersdorf-Gelenau, Schwosdorf und Brauna. Der neue Funkmast soll vorerst nur den Telekom-Kunden dienen und die GSM- und LTE-Versorgung in den Orten deutlich verbessern. Der Funkmast wird an die Straße zwischen Lückersdorf und Brauna gebaut werden. Er soll ungefähr 50 Meter hoch sein und durch einen zwei Meter hohen Zaun gesichert werden. (SZ/pre)

