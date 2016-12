Funkenregen zur Sonnenwendfeier Hunderte Bergsteiger treffen sich zur Sonnenwendfeier und geben einen Ausblick aufs neue Jahr.

Hunderte zog es am Sonnabend auf eine Lichtung zwischen Ostrau und den Schrammsteinen. © Mike Jäger

Das Wetter spielte in diesem Jahr besonders gut mit. Am Sonnabend kamen rund 800 Menschen auf der Kleinen Liebe zusammen. Das ist eine Waldlichtung nahe Ostrau unweit der Schrammsteine. Immer am Vorabend des 4. Advent veranstaltet der Sächsische Bergsteigerbund (SBB) dort die Wintersonnenwendfeier. Seit den 1960er-Jahren treffen sich die Bergfreunde auf dem Platz. Viele hatten zuvor bei Sonnenschein eine Wanderung durch die Sächsische Schweiz unternommen und sind abends zur Kleinen Liebe gekommen. Die Bergfreunde lauschten dort den Liedern des Bergsteigerchores „Bergfinken“. Die 50 Sänger vom Chor des SBB sangen zur Sonnenwendfeier Berg- und Weihnachtslieder. Jörg Hähnel, Mitglied der „Bergfinken“ berichtete zudem vom Erreichten im zu Ende gehenden Jahr und den Plänen für 2017. Die „Bergfinken“ werden im Rahmen des Festivals „Sandstein und Musik“ auf der Felsenbühne Rathen auftreten, zusammen mit den drei weiteren Chören des SBB.

Dann wurde der zehn Meter hohe Holzstoß angezündet. Die Funken schwebten weit in den Himmel. Am Rande der Lichtung wurde auf Kochern Glühwein heiß gemacht. Laternen und Windlichter hingen an den Bäumen und sorgten für eine feierliche Stimmung. (mj)

