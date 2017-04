Funkengarde sorgt für Farbtupfer Fast tausend Eier hängen jetzt am Osterbaum in Reinhardtsdorf. Die Franken gaben einst den Anstoß dazu.

Da war viel Aufwand nötig, um die 980 Eier an den Osterbaum in Reinhardtsdorf zu hängen. Jetzt können sich alle am Anblick erfreuen. Bis dann beim Abhängen wieder viel Arbeit ansteht. © privat

Der Osterbaum in Reinhardtsdorf ist wieder bunt geschmückt. Am Sonntag haben die Einwohner in einer engagierten Gemeinschaftsaktion fast 1 000 Eier an den Baum auf dem Dorfplatz an den Drei Fichten gehängt. Seit fünf Jahren wird das praktiziert. Dabei halfen neben vielen anderen auch einige Mädels der Funkengarde des Reinhardtsdorfer Karnevalsclubs. Mutig gelangten sie auf einer Art Hebebühne bis in die oberen Wipfel des Baumes. Dabei half die Firma Tief- und Erschließungsbau Thomas Schatlowski mit der Technik. „Eine Handvoll Frauen trifft sich jedes Jahr nach dem Jahreswechsel, um neue Eier zu bemalen“, erklärt Kerstin Honnes, die bei der Aktion dabei war. Neue Eier seien auch nötig, weil „der Baum ja noch wächst“. Kaum waren alle Eier an ihrem Platz, blieben schon die ersten Wanderer und Spaziergänger stehen, um Fotos von dem besonderen Farbtupfer im Ortsbild zu machen.

Auch der Osterbrunnen an der „Hoffnung“ in Reinhardtsdorf ist jetzt wieder geschmückt. Hier hatte alles vor 25 Jahren angefangen. Befreundete Touristiker vom Fremdenverkehrsverband Fränkische Schweiz waren kurz vor Ostern auf Einladung von Klaus Brähmig, dem Vorsitzenden des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz, in Reinhardtsdorf und tauschten sich aus. Weil einige vom Fränkischen Osterbrunnenbrauch wussten, sollten die Gäste mit einem solchen begrüßt werden. „Einige Frauen aus Reinhardtsdorf hatten den Brunnen damals noch sehr einfach und ohne Erfahrung geschmückt“, erklärt Kerstin Honnes. Im Laufe der Jahre sind viele hübsch bemalte Ostereier hinzugekommen. In Reinhardtsdorf freut man sich, dass auch die Jugend für solche Bräuche und Sitten begeistert werden kann. (SZ/gk)

