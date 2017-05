Funkende Fähre Eine neue Vorschrift sorgt für mehr Technik an Bord. Die bringt nicht nur Strehlas „Nixe“ demnächst ins Internet.

Im Internet gibt es Echtzeitinfos über die Position von Schiffen.

Die Meldung auf der Stadt-Internetseite wirkt geheimnisvoll: Für Dienstag kündigt die Stadt Strehla Einschränkungen im Fährbetrieb wegen Arbeiten an der Nixe an. „Es können lange Wartezeiten auftreten“, heißt es. Ist etwas mit dem Schiff nicht in Ordnung?

Auf Nachfrage gibt das Rathaus Entwarnung. Die Einschränkungen haben demnach etwas mit dem Einbau neuer Funktechnik zu tun. Weil es neue gesetzliche Vorschriften gibt, bekommt die Nixe ein sogenanntes AIS – ein Automatisches Identifikationssystem. Dabei handelt es sich um ein Gerät, das Navigationsdaten sendet. Der elektronische Datenaustausch soll den Verkehr auf dem Fluss sicherer machen. Allein „auf Sicht“ müssen die Fährleute damit künftig nicht mehr die Elbe kreuzen.

Auf der Coswiger Fähre Kötitz gibt es das System schon. Und das ist auch ein Grund, warum man das Boot im Internet beobachten kann – in Echtzeit. Auf der Seite Marinetraffic ist die Kötitz eins von weltweit fast 150 000 Schiffen, dem Seitenbesucher nachspüren können. Auch zusätzliche Daten wie Bootsgröße oder Tiefgang sind dort zu erfahren.

Den Sprung ins Internet haben die Schiffe durch den Coswiger Ordnungsamts-Chefs Olaf Lier gemacht. Auf seine Initiative hin wurde in Coswig ein AIS-Empfänger installiert, der die Daten der Elbschiffe empfängt und sie übers Internet zu Marinetraffic weiterleitet, wo Interessierte sie grafisch aufbereitet abrufen können. Laut Marinetraffic deckt der in Coswig installierte Empfänger ein 1 230 Quadratkilometer großes Gebiet ab, das im Süden bis nach Tschechien und nördlich bis Torgau reichen soll. Also quasi das gesamte sächsische Elbland.

Am Mittwoch meldete die Internetseite unter andrem, dass die tschechischen Frachter „Beatrice“ und die „Athena“ zwischen Riesa und Meißen auf der Elbe unterwegs waren. Auch die Coswiger Fähre Kötitz, die von der Verkehrsgesellschaft Meißen betrieben wird, funkte.

Ob ab nächster Woche dann auch Strehlas Nixe die Internetseite mit ihren Daten beliefert? Die Stadtverwaltung macht dazu auf Anfrage keine Angaben.

Dass das „ganz sicher“ der Fall sein wird, davon geht Sven Wilhelm aus. Wilhelm ist Chef des Betreibers der Esam, die die Riesas Elbfähre „Rie-Pro“ betreibt. Das Schiff werde in den ersten beiden Juniwochen ebenfalls mit einem AIS-System ausgestattet, sagt Sven Wilhelm. Ein ganz schöner Eingriff in die Bordelektronik werde das, aber auch ein Sicherheitsgewinn. Eigentlich hätte der Einbau des neuen Funkgeräts bis Ende Mai erfolgen sollen, so der Esam-Chef. Aber da auf einmal ziemlich viele Schiffe mit dem System ausgestattet werden müssen, hätten die Hersteller Probleme, die Nachfrage zu befriedigen. Auch in Strehla war der Einbau des neuen Gerätes eigentlich schon für diese Woche geplant gewesen. Doch es gab – Lieferschwierigkeiten.

Deswegen ist auch die Einbau-Frist für die neue Technik bis 31. August verlängert worden, sagt Herms Gruber von der Meißner Verkehrsgesellschaft, deren Niederlommatzscher Fähre „Stolzenfels“ auch noch aufgerüstet werden muss. Trotz Anschaffungskosten von rund 2 700 Euro begrüßt Gruber die Investition ausdrücklich wegen der steigenden Sicherheit. Auch bei schlechter Sicht, etwa bei Nebel, können die Schiffe nämlich jetzt dann im Gegensatz zu früher die Elbe queren.

