Funken fliegen am Neißeufer Die Bauarbeiten in Zittau an der Neiße schreiten stetig voran. Das Ufer soll künftig grüner und steiniger werden.

Bevor die Spundwände herausgehoben werden konnten, mussten sie erst mal mittels Schneidbrenner geschnitten werden. Das erledigte der Chef vom Metallbau Heinrich Olbersdorf, Gottfried Heinrich (vorn), mit seinem Gesellen Torsten Rietschel. © Thomas Eichler

Die Männer der Firma Bau Franke aus Hainewalde schneiden sich durch die rostigen Schutzwände. Schon sprühen die Funken. Gleich zu Beginn der Arbeiten am Neißeufer, nahe des Dreiländerpunktes, sind die veralteten Spundwände entfernt worden. Drei Wochen Arbeit und 600 Meter verrostetes und teilweise rausgedrücktes Altmetall warteten da auf die Arbeiter. Uwe Matschulla, Projektverantwortlicher der Landestalsprerrenverwaltung (LTV) des Freistaates, hofft generell auf gutes Wetter während der Arbeiten. Hochwasser oder ein erhöhter Wasserstand würden schnell zu einer längeren Bauzeit führen.

Die Bauarbeiten am deutschen Neißeufer, zwischen der Fischaufstiegsanlage am Gewerbegebiet (ehemaliges Walzenwehr) und dem Dreiländerpunkt, sind voll im Gange. Betrachtet man das Ufer genauer, bemerkt man, dass die Neiße lange Zeit in einer Art „Korsett“ gefangen waren. Dieses Korsett sind die Spundwände, der Fluss benötigt aber eigentlich mehr Platz. Doch genau dieser zusätzliche, etwas höher gelegene Stauraum, Vorland genannt, ist ebenso wie die Spundwände und Böschungen, durch die Hochwasser der letzten Jahre stark beschädigt: Über Jahre hat die Neiße einerseits massenhaft Sand, Geröll und Erde abgelagert, andererseits die Böschungen teilweise ausgespült. Ein effektiver Schutz ist im Ernstfall somit nicht mehr gegeben. Ziel der Arbeiten ist deshalb jetzt, das Ufer wieder zu sichern und dem Fluss das Korsett abzunehmen. „Natürlich muss man sich dabei aber an die Uferlinie des Grenzflusses halten“, erklärt Matschulla. Denn genau diese Linie wird von den Spundwänden markiert.

Nach dem Abtragen der Vorländer will die Landestalsperrenverwaltung die Böschungen auf insgesamt 1,2 Kilometern mit Steinen aufschütten. „Die Steine sollen weitere Abtragungen an der Böschung verhindern“, erklärt der Projektverantwortliche. Nach diesen Sicherungsmaßnahmen soll anschließend Mutterboden auf die Vorländer geschüttet und diese begrünt werden, erklärt er weiterhin.

Spundwände, wie es sie zuvor gab, werden von der LTV definitiv nicht mehr eingesetzt. Laut der Planung sollen die Bauarbeiten insgesamt Ende Oktober abgeschlossen sein – trotz verspätetem Beginn Mitte August. Die geplanten Kosten, die um die 330 000 Euro betragen, haben sich inzwischen ein wenig erhöht, sagt Uwe Matschulla.

