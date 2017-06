Funkelnde Raritäten in der Innenstadt Bei der Sommerauktion im Kunsthaus Efreuna kommen seltener Schmuck und Unikate aus Plastik unter den Hammer.

Kunstauktionator Frank Händel öffnet am 17. Juni das Auktionshaus Efreuna zur Sommerauktion. © Claudia Hübschmann

Kunstauktionator Frank Händel lädt am 17. Juni ab 10 Uhr zur Sommerauktion in die Räumlichkeiten von Efreuna auf der Martinstraße 12 ein. Dabei stehen ausgewählte Objekte und Unikate im Fokus. So werden hochwertige Grafiken namhafter Künstler, wie zum Beispiel Otto Freytag, Bärbel Bohley, Werner Wittig bis hin zu Pablo Picasso angeboten. „Darüber hinaus haben wir ein umfangreiches Angebot an Meißner und sächsischen Künstlern, wie zum Beispiel Rudolf Hentschel, Many Jost, Harry Heere oder Alfred Gelbhaar im Angebot“, so Händel.

Neben der Kunst hat der Auktionator unter anderem ein umfangreiches Schmuck-Set aus österreichischem Schaum-Gold von 1850, sowie mondäne Nerzmäntel und eine extravagante Silberfuchs-Jacke im Repertoire. Die Vorbesichtigung findet vom 12. bis 15. Juni auf der Martinstraße 12, jeweils zwischen 10 und 19 Uhr, statt. (SZ)

