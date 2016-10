Fundkatzen suchen ein Zuhause

Die Mitarbeiter des Pirnaer Ordnungsamtes haben in den letzten beiden Monaten wieder besitzerlose Katzen und Kater in Empfang nehmen müssen. Die Tiere suchen nach ihren Frauchen oder Herrchen, würden sich aber auch über einen Umzug in ein neues zu Hause freuen, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Unter den Fundtieren befinden sich mehrere Katzenbabys. Ein Wurf wurde in Cotta im Maisfeld, ein anderer auf dem Pirnaer Postweg gefunden. Weitere Fundkatzen griffen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf dem Varkausring, in der Gartensparte „Sonnenblick“ an der Kohlbergstraße sowie in der Gartenanlage „Am Wesenitzbogen“ auf. Alle Fundtiere sind unter www.pirna.de in der Rubrik „Aktuelles“ zu finden. Wer eines der Tiere wiedererkennt oder ihm ein neues Zuhause geben möchte, kann sich im Rathaus unter 03501 556259 melden. (SZ)

