Fundament für neues Kunstwerk fertig Auf den Poppitzer Platz kommt eine sechs Meter hohe Stele von Benno Werth. Zuletzt stand sie in Aachen.

Der in Riesa gebore Künstler Benno Werth. Er war vor zwei Jahren in Aachen verstorben. © www.bennowerth.de

In der Stadt wird ein weiteres Kunstwerk von Benno Werth aufgestellt: Eine sechs Meter hohe Stele aus Bronze steht in Kürze vor dem Haus am Poppitzer Platz. Das Fundament ist bereits fertig. „Es muss nur noch aushärten“, sagt Museumschefin Maritta Prätzel. Bis es so weit ist, lagere das Werk in der Arena. Die Stele gehörte ursprünglich zu einem Brunnen, der zuletzt in Aachen sprudelte. „Eigentlich bestand er aus drei Elementen, aber eine kleinere Stele wurde gestohlen. Die andere steht bereits im Haus am Poppitzer Platz“, so Prätzel.

Mehr als 100 Werke

In Aachen war der in Riesa geborene Künstler Ende Januar 2015 im Alter von 85 Jahren verstorben. In seinem Testament hatte Werth verfügt, dass ein großer Teil seiner Bilder und Skulpturen in den Besitz seiner Geburtsstadt Riesa übergehen. Schon zu Lebzeiten hatte er Werke gestiftet, mit denen etwa der Benno-Werth-Saal im Erdgeschoss des Hauses am Poppitzer Platz eingerichtet wurde. Dort sowie im Depot des Stadtmuseums befinden sich inzwischen mehr als 100 Werke des Künstlers, wie Maritta Prätzel mitteilte.

Werth war als Bildhauer, Designer und Maler überregional bekannt. Er wirkte außerdem als Hochschullehrer an der Fachhochschule Aachen.

