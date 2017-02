Fulminanter Start Ein echter Kult-Star an der Orgel macht Lust auf Mehr in der Radeberger Stadtkirche. Und das kommt!

Hochkonzentriert: einer der besten und kultigsten Organisten des Landes – Matthias Eisenberg – war in Radeberg zu Gast. © Bernd Goldammer

Was für ein Auftakt! Mit stehenden Ovationen startete das Musikjahr in der Radeberger Stadtkirche; denn mit stehenden Ovationen bedankte sich das Radeberger Konzertpublikum für das einzigartige Gastspiel des durchaus treffend als Kult-Organist bezeichneten Matthias Eisenberg. Und der umjubelte Auftritt war dabei durchaus ein passender Auftakt für ein Musikjahr, das eine Menge Spektakuläres – aber vor allem Hochwertiges – in der Stadtkirche bieten wird, freut sich Radebergs Kantor Rainer Fritzsch, der alljährlich für das Programm verantwortlich zeichnet. Und dem es in den vergangenen Jahren gelungen ist, Radebergs Stadtkirche im kunst- und kulturverwöhnten Raum Dresden als einen namhaften Anlaufpunkt zu etablieren. Längst machen sich auch Dresdner Musikfans regelmäßig auf den Weg nach Radeberg …

Nerv des Publikums getroffen

Und mit der Verpflichtung von Matthias Eisenberg hatte Rainer Fritzsch hörbar den Nerv des Publikums getroffen. Der Abend begann mit Kompositionen von Johann Sebastian Bach und ging sehr bald in freie Improvisationen über. Dafür ist Eisenberg bekannt; er hatte in der DDR die Kunst der Orgel-Improvisation aus dem Vergessen geholt. Wobei es vor allem seine unkonventionellen Auftritte in den Dorfkirchen rund um Dresden gewesen sind, die Eisenberg schon zu Jugendzeiten mit dem Hauch des Kultigen umgaben. Als junger Musikstudent hatte sich Eisenberg auf sein klappriges Moped der Marke Schwalbe gesetzt und war in die Orte rund um Dresden gefahren, um zu fragen, ob er sich mal für ein, zwei Stunden an die Orgel setzen könne. Zum Üben. Schnell sprach sich herum, dass da jemand unterwegs sei, der ein ungewöhnliches, ein intensives Orgelspiel beherrsche. Und so waren die „Proben“ dann mehr und mehr zu echten Konzerten geworden. Mit begeisterten Zuhörern. Und schon damals riefen ihm die Besucher zu, ob er denn nicht mal etwas über dieses oder jenes Thema spielen könne … Eisenberg konnte. Und das zeigt er noch heute in seinen grandiosen Konzerten. Auch in Radeberg riefen ihm die Besucher Gedanken zu. Und Matthias Eisenberg setzte sie in improvisierte Orgelmusik um. Unikate. Und das hat einen faszinierenden Zauber, denn auch die Konzerte sind damit tatsächlich einzigartig. Noten gibt es dafür nicht, die Musik entsteht allein aus Stimmung und Fantasie des Moments. Dass Matthias Eisenberg sich zuvor die Schuhe ausgezogen hatte, dürfte mit dem enormen Feingefühl zu tun haben, mit dem der Musiker in die Orgel-Pedale tritt. Dafür ist er weithin bekannt.

Aus dem Programm 2017 zurück 1 von 7 weiter 19. März: Die Jugendkantorei, der Chor und die Combo des Humboldt-Gymnasiums präsentieren die Radeberger Jazz-Messe von Thomas Rentsch. 14. Mai: Franz Schuberts „Deutsche Messe“ – die Bläser der Staatskapelle Dresden begleiten den ersten gemeinsamen Auftritt der Kantorei der evangelischen und des Chors der katholischen Kirche Radeberg. 27. August: Die Kinderkantate „Max und Moritz“ von Günther Kretschmar. 16. September: Großes Chorkonzert mit der Radeberger Kantorei und dem Dresdner Chor Sinfonietta – inklusive der Uraufführung von „Viele Wege gehen zu Gott“ von Rainer Lischka. 28. Oktober: Erstmals gemeinsam in Radeberg: die drei aktuellen Solotrompeter der Staatskapelle Matthias Schmutzler, Tobias Willner und Helmuth Fuchs. 9. Dezember: Weihnachtsoratorium von Bach - Kantorei, Solisten und das Dresdner Kammerorchester. 31. Dezember: Im Silvesterkonzert sind erstmals in Radeberg Marimbaphon und Orgel gemeinsam zu hören. Kantor Rainer Fritzsch an der Orgel und Georg Wieland Wagner am Marimbaphon.

Als Neunjähriger an der Orgel

Schon als Neunjähriger spielte er die Orgel in seiner Heimatstadt Elstra bei Kamenz. Fünf Jahre war er Mitglied des Dresdner Kreuzchores. Studiert hat er danach an der Hochschule für Musik „Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig. Er wurde Organist, Cembalist und gewann schon während seiner Studienzeit Preise. Dann holte ihn der legendäre Kurt Masur noch vor der Fertigstellung des Gewandhaus-Neubaus als ersten Organisten an das renommierte Leipziger Haus. Hier war Eisenberg gleichzeitig auch Cembalist im Leipziger Bachorchester. Sogar in einem Film des DDR-Fernsehens über das Leben Johann Sebastian Bachs wirkte er musikalisch mit. In einer internationalen Starbesetzung. Auch außerhalb der DDR wurde er schnell bekannt. Meisterkurse führten ihn nach Südamerika und Schweden. 1986 kehrte Matthias Eisenberg von einer Konzerttournee durch die Bundesrepublik nicht mehr in die DDR zurück. Erst fünfzehn Jahre später trat er wieder im Gewandhaus auf. Vor mehr als 2 000 Besuchern. Dieser Mann hat eine unglaubliche Aura. Ein fulminanter Start in ein fulminantes Musikjahr in der Radeberger Stadtkirche!

