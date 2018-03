Fürstlicher Besuch

Fürst Albert von Monaco und seine Frau Fürstin Charlene. © dpa

Am 8. Juni wird in der Frauenkirche der Europäische Kulturpreis Taurus verliehen. An dem Abend kommt auch Fürst Albert II von Monaco. Er erhält den Preis gemeinsam mit der Deutschen Meeresstiftung für seine „Prince Albert II of Monaco Foundation“. Damit werde das beispielhafte Engagement der beiden Stiftungen für den Natur- und Meeresschutz gewürdigt, so Bernhard Reeder, Vorstand des Europäischen Kulturforums, das den Preis auslobt. Mit dabei sind auch Schauspieler Daniel Brühl, Tenor Piotr Beczcala, der Intendant der Dresdner Musikfestspiele Jan Vogler und Sängerin Nana Mouskouri. (SZ/awe)

