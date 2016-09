Fürstenzug zieht zum Oktoberfest Das lebendige Bild wird Sachsens Botschafter in München. Fast zeitgleich sind die Originale in Meißen zu bestaunen.

Touristen laufen in Dresden durch die Augustusstraße mit dem Fürstenzug. © ZB (Archiv)

Das wollen die Bayern sehen. Mit Pferden, Rittern in echten Ritterrüstungen und Gefolge nimmt in diesem Jahr zum ersten Mal der lebendige Fürstenzug zu Dresden am Trachten- und Schützenumzug zum Oktoberfest am 18. September teil. Dies gab jetzt der Festring München bekannt. Der „Fürstenzug zu Dresden“ solle in München als Botschafter für Sachsen werben, heißt es weiter in einer Mitteilung.

Die Idee, mit der Nachgestaltung des Dresdner Fürstenzuges ein Stück sächsischer Geschichte lebendig werden zu lassen, wurde 2003 in Rochlitz geboren. Nicht nur die detailgetreue Garderobe von mehr als 45 Spielleuten, Herolden und Bannerträgern und die prunkvollen Gewänder der Markgrafen, Kurfürsten und Könige bringen die Zuschauer immer wieder zum Staunen. Das Beiwerk der Pferde wurde ebenfalls in Handarbeit hergestellt, dazu kommen handgestickte Fahnen und vieles mehr.

Parallel zur Umzugsvariante in München können Besucher die Fürstenzug-Originale in der Albrechtsburg sehen. Dort wird eine Auswahl der nach den Vorbildern vom Meissener Porzellanfries in Dresden gestalteten Gewänder gezeigt. Die prächtigen Kleider gehen eine enge Verbindung zu den historischen Wandgemälden der Albrechtsburg ein, welche zwischen 1873 und 1881 entstanden. Die Herbstattraktion der Burg ist vom 14. September bis 29 September täglich 10 Uhr bis 18 Uhr zu besichtigen.

