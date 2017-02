Fürstengraben kostet mehr Wegen belasteten Schlamms, Müll und Bewuchs sind fast 100 000 Euro zusätzlich nötig.

Um Schäden durch das Hochwasser 2013 am Fürstengraben auf einer Länge von 1,7 Kilometern zwischen der Hafenstraße und der Großenhainer Straße zu beseitigen, soll der Bauausschuss am kommenden Mittwoch mehr Geld bewilligen. Danach soll die Firma Fuxx Bau GmbH zusätzlich gut 98 000 Euro mehr für die Gewässerinstandsetzung am Fürstengraben erhalten. Zu den ursprünglich für rund 59 000 Euro an die Firma vergebenen Arbeiten kamen bzw. kommen weitere hinzu.

So musste bereits für die Stabilisierung von Böschungen ein Nachschlag von 2 600 Euro gewährt werden. Zudem sind erheblich mehr kontaminierte Sedimente angefallen, müssen mehr Grünschnitt, Busch- und Astwerk und hausmüllartigen Ablagerungen entfernt werden. Insgesamt stehen für die Sanierung des Fürstengrabens 181 000 Euro zur Verfügung, die aus dem Hochwasserprogramm von Bund und Land kommen. (SZ/ul)

