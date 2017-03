Fürs Talentefest fehlen Akteure Die Anmeldefrist für alle, die sich beim Stadtfest mit ihrem Hobby präsentieren wollen, wurde verlängert. Bis 31. März.

Beim Stadtfest in Bischofswerda haben Alt und Jung viel Spaß. © Steffen Unger

Die Stadt Bischofswerda hat den Anmeldeschluss für das Fest Bischofswerdaer Talente verlängert. Bewerben fürs Mitmachen können sich, wie das Rathaus schreibt, „Vereine jeder Art, Musikgruppen, Chöre, Tanzgruppen, Solisten und jeder, der sich berufen fühlt“ noch bis zum 31. März.

Beim Stadtfest vom 9. bis 11. Juni sollen die große Bühne auf dem Altmarkt und eine kleinere Bühne auf der Kinder- und Vereinsfestmeile für Auftritte von Talenten zur Verfügung stehen, „egal, ob jung oder alt“, heißt es in einer Mitteilung. „Die ganze Familie“ soll mit den Programmen unterhalten werden.

Nur eine Anmeldung

Nach einem ersten öffentlichen Aufruf blieb die Resonanz gering. Nur der Kreisverband der Volkssolidarität habe sich bisher für einen Auftritt angemeldet, hieß es im Rathaus auf Anfrage. Die Volkssolidarität kommt mit Lust und Laune – und Chor und Tanzgruppe. Die beiden ehrenamtlichen Leiterinnen – früher Mitarbeiterinnen der VS, jetzt im verdienten Ruhestand – haben ihre Gruppen von sich aus angemeldet. Die Geschäftsführerin der Volkssolidarität, Sabine Strauß, sagte auf Anfrage, über solches eigenständiges Engagement ihrer Mitarbeiter und Ehrenamtlichen freue sie sich jedes Mal wieder. „Es ist doch schön, wenn sie uns repräsentieren.“

Alle, die auch auftreten wollen, schicken ihre Bewerbung in den nächsten Tagen an Mitarbeiterin Jana Kalauch im Bürger- und Familienamt der Stadt. Wie Jana Kalauch sagte, wird das an Angaben benötigt: Anzahl Personen und ihr Alter, Programmname und Dauer des Programms, das Genre der Aufführung, benötigte Technik und Platzbedarf, Ansprechpartner und Kontaktdaten. (SZ/ass)

Kontakt Jana Kalauch: Telefon: 03594 786156

jana.kalauch@bischofswerda.de

