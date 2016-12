Fürs Fernsehen wird’s zackig Das ZDF überträgt am zweiten Advent den Gottesdienst aus dem Herrnhuter Kirchensaal – eine große Herausforderung.

Benjamin Hans, Matthias Clemens und Frohmut Burckhardt (v. l.) bauen im Herrnhuter Kirchsaal einen aus 110 Zacken bestehenden Stern mit einem Durchmesser von 1,40 Meter zusammen. Er wird zum zweiten Advent leuchten, wenn das ZDF aus der Brüdergemeine einen Gottesdienst überträgt. © Matthias Weber

Herrnhut. Zacke für Zacke arbeiten sich Benjamin Hans, Matthias Clemens und Frohmut Burckhardt voran. 110 gelbe Sternzacken kleben sie an den richtigen Platz. Damit alles neu und warmgelb strahlt an diesem Sonntag zum zweiten Advent. Dann werden nämlich mindestens 650 000 ZDF-Zuschauer einen Gottesdienst aus dem Herrnhuter Kirchensaal erleben, der sich auch um ein urherrnhutisches Thema dreht: um den Stern. „Wir haben für den Gottesdienst unseren Stern im Kirchensaal renoviert“, erklärt Frohmut Burckhardt die Aktion mit den 110 Zacken. Das werde ohnehin alle paar Jahre gemacht, weil die Zacken aus Papier dann nicht mehr gut in Form sind.

Bestehen bleibt bei dieser Aktion allerdings der Grundkörper, auf den die vier-, fünf-, sechs- und achtkantigen Zacken aufgesetzt werden. Der aktuelle Körper ist 2007 entstanden, weiß Burckhardt, der eine Art Bewahrer dieser Sternbaukunst ist. Alles wird gefertigt nach Schablonen, die über Jahrzehnte weitergeben werden. Aus der aktuellen Stern-Renovierung hat die Gemeinde eine Art Event gemacht: Die Zacken haben Menschen aus Förderschule, Altenheim und Kita der Diakonie, sowie Schüler der Zinzendorfschulen, der Jungen Gemeinde und auch die in Herrnhut lebende, irakische Flüchtlingsfamilie angefertigt. Auf diese Weise vereint der Kirchensaal-Stern – der nicht die Form des markengeschützten Herrnhuter Sterns hat – gleich viele Menschen miteinander.

Verbinden sollen Sterne auch den Gottesdienst. „Unter dem Motto ,Hoffnung empfangen – Hoffnung weitergeben’ werden Sterne im Gottesdienst eine große Rolle spielen“, sagt Pfarrer Peter Vogt. Seine Frau Jill wird die Predigt halten. Zudem werden Kinder aus der Gemeinde echte kleine Herrnhuter Sterne aus Kunststoff zusammenkleben und am Ende der Übertragung für einen persönlichen Wunsch leuchten lassen.

Dass beim Fernsehen nichts dem Zufall überlassen wird, ist dabei allen Beteiligten klar. Und natürlich geht es bei alledem auch zeitlich ziemlich zackig zu: „Wir haben exakt 44 Minuten und 3 Sekunden“, sagt Pfarrer Vogt. Die Dramaturgie, die Inszenierung und die Predigt sind ganz auf die Fernsehgemeinde ausgerichtet. „Das ist für die Beteiligten oft etwas Neues, aber der Gottesdienst soll ja auch Frau Müller in Wanne-Eickel im Ruhrgebiet ansprechen“, skizziert der zuständige Senderbeauftragte der evangelischen Kirche, Stephan Fritz, die Lage. Deshalb gibt es vor dem Sonntagsgottesdienst zwei Proben an den Tagen zuvor, damit sich alles einspielen kann. „Wir haben bei den Liedern einen Puffer drin, können ein, zwei Strophen mehr oder weniger singen“, sagt Pfarrer Vogt.

Dass für Herrnhut dieser Fernsehtermin eine gute Chance ist, sich einem breiten Publikum von der besten Seite zu zeigen, davon ist der Senderbeauftragte Fritz überzeugt: „Da müssten die Herrnhuter Pfarrer schon ziemlich lange predigen, um eine vergleichbare Menge an Zuhörern zu erreichen.“ Im Jahresschnitt liegen die Zuschauerzahlen um die 650 000 Menschen, in der Adventszeit steige die Zahl meist noch einmal an. „Die Herrnhuter sind eine besondere Gemeinde mit besonderer Prägung, schon allein der Kirchensaal in seiner weißen Schlichtheit hebt sich ab“, macht Fritz deutlich, was für viele vor Ort selbstverständlich ist.

Dass es bereits zwei Gottesdienste aus Herrnhut im Fernsehen zu erleben gab – zur Eröffnung für die Sammelaktion Brot für die Welt 2010 in der ARD und vor genau 13 Jahren im Advent im MDR – wissen viele in Herrnhut noch. Aber auch sonst sind Kameras in ihrer Stadt immer wieder zu Gast. In den meisten Fällen sind die Anlässe, die Journalisten nach Herrnhut führen, eher positiv – und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Welche Eindrücke die Zuschauer mitnehmen werden, können 24 Herrnhuter am Sonntag gleich direkt erfahren: Sie sind für das Zuschauertelefon zur Sendung eingeteilt, das bis etwa 19 Uhr geschalten sein wird. „Oft wollen sich die Leute bedanken oder mehr erfahren“, beschreibt es Stephan Fritz. Viele Zuschauer wünschen sich auch einen Mitschnitt der Sendung – die übrigens generell noch fünf Jahre in der ZDF-Mediathek zu finden ist.

Wer den Gottesdienst besuchen will, muss spätestens 9 Uhr im Kirchensaal sein, die Übertragung im ZDF beginnt um 9.30 Uhr. Die Predigt hält Pfarrerin Jill Vogt. Es musizieren der Kirchenchor und der Kinderchor der Brüdergemeine Herrnhut und das Görlitzer Kirchenorchester unter Leitung von Peter Kubath sowie, sowie der Bläserchor der Gemeinde unter Leitung von Dorothea Burckhardt.

