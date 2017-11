Für Wildunfälle gibt es keine Schonzeit Tierische Verkehrssünder gibt es nicht nur im Herbst. Rot- und Schwarzwild ist nicht wählerisch.

...eine Dorfstraße in der Neißeaue oder

...die Schlesische Straße in Königshufen – die Bilder zeigen, dass überall und auch in den Ortschaften jederzeit mit gefährlichen Wildwechseln gerechnet werden muss. Allein in der Stadt Görlitz gab es in diesem Jahr bisher 87 solcher Zusammenstöße.

Ein Autofahrer hat an der Autobahnabfahrt Görlitz ein Wildschwein überfahren. Noch ehe er die Unfallstelle sichern kann, fährt ein Lkw über das Tier. Eine Ausnahme? Ach wo, längst Normalität.

Auf der Unfallkarte der Polizei stecken die Melde-Fähnchen dicht nebeneinander. Selbst in der Stadt rennen Rehe oder Wildschweine vors Auto, in Königshufen und Weinhübel etwa, in Biesnitz und in den Ortsteilen sowieso. Der Sachschaden ist enorm. Und nicht nur dann, wenn die Tage kürzer und die Dunkelheit länger werden. Diese alte Regel ist aber längst überholt. Laut den Statistiken weisen auch Frühlings- und Sommermonate solche Unfälle aus. Mal spielt das Brunftverhalten der Tiere eine Rolle, mal die Fruchtreife auf den Feldern, mal die Verkehrsaktivität im Urlaub. „Auf Wildwechsel sollte man jederzeit gefasst sein“, rät daher Dirk Linczmajer, der Leiter des Görlitzer Polizeireviers.

Leichter Rückgang in der Oberlausitz

Soeben hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft seine Wildunfallstatistik für 2016 vorgelegt. Danach wurden allein im vergangenen Jahr 264 000 Wildunfälle den Versicherungen gemeldet. Die durchschnittliche Schadenshöhe ist dabei auf über 2 580 Euro angestiegen. Der wirtschaftliche Schaden, der durch Wildunfälle entstanden ist, belief sich 2016 auf 682 Millionen Euro.

Eine der wenigen Ausnahmen, wo die Fallzahlen in den vergangenen Monaten zu pausieren scheinen, ist die Oberlausitz. Gab es 2016 hier zum Beispiel in den Landkreisen Görlitz und Bautzen 3 399 Wildunfälle, sind es in diesem Jahr bisher 2 930. Die Vorjahreszahl bis Jahresende noch zu erreichen, schließen die Fachleute aus. Das gilt ebenso für das bis Niesky und Rothenburg reichende Gebiet des Polizeireviers Görlitz. „Hier liegen 2016 in der statistischen Auswertung 547 Wildunfälle vor. In diesem Jahr haben die Beamten bisher 433 solcher Unfälle aufgenommen“, berichtet Polizeisprecherin Madeleine Urban. Direkt in der Stadt Görlitz wurden 2015 insgesamt 119 Verkehrsunfälle mit Wildbeteiligung aufgenommen, 2016 waren es 117. In diesem Jahr wird diese Zahl offenbar weiter gesenkt, bis jetzt liegt sie bei 87.

Rund ein Viertel aller dieser Unfälle gab es im Ortsteil Hagenwerder. Deshalb erhielt die B 99 zwischen Hagenwerder und Weinhübel 2016 bereits Hinweistafeln mit einer Anzeige der Unfallhäufigkeit. Tatsächlich scheinen viele Autofahrer diese vier Kilometer lange und für reichlich Reh- und Schwarzwild bekannte Strecke seitdem sensibler zu befahren. Eine endgültige Einschätzung kann freilich erst nach drei Jahren erfolgen. Solange nämlich bleiben die Aufmerksamkeitszeichen jeweils an einem Unfallschwerpunkt stehen.

Wildschäden machen 18 Prozent aller Unfälle aus. Es gibt fast keine Straße in der Region, auf der nicht solche Zusammenstöße mit Wildtieren vorkommen. Natürlich stehen dabei die Wege nahe der Wälder im Vordergrund, doch auch die Bundesstraßen 6 und 99 bei Reichenbach und Holtendorf sowie zwischen Leuba und Hagenwerder entwickelten sich zu Schwerpunkten. Innerhalb von Görlitz gehört die Schlesische Straße ebenso dazu wie die Verbindungsstraße zwischen Biesnitz und Weinhübel. Im Umland bilden zudem die Kunnersdorfer Senke, die S 111 zwischen Kunnerwitz und Weinhübel sowie zwischen Pfaffendorf und Friedersdorf und schließlich auch die S 127 in Höhe der Mülldeponie immer wieder Schwerpunkte. Die Art der über- oder angefahrenen Tiere ist seit Jahren relativ gleich: Etwa 1 100 Rehe, gut 230 Wildschweine, 45 Füchse und ebenso viele Hasen und Dachse sterben jährlich auf den Straßen im Landkreis. Die Unfallzeiten liegen dabei meist zwischen vier und sechs sowie zwischen 17 und 22 Uhr.

Ausweichmanöver führen zu nichts

Dennoch machen sich noch immer manche Autofahrer zu wenig Gedanken: Was soll in einem starken Auto denn passieren? Die Polizei indes weiß schon, dass da allerhand vorkommen kann: Zum Beispiel hatte ein Rehbock bei einer Kollision mit einem Auto einen so ungünstigen Aufprallwinkel, dass er über die Motorhaube schlitterte, durch die Frontscheibe schlug und direkt auf dem Beifahrersitz neben dem Fahrer landete. Bei Reichenbach sprang ein Reh gegen einen Mopedfahrer. Nahe dem Dachziegelwerk hatte ein Autofahrer keine Chance, als eine Rotte Wildschweine die Bundesstraße querte. Fahrschulen, Verkehrsverbände und Polizei raten den Autofahrern dringend, die Warnzeichen vor Wildwechsel zu beachten und ihre Fahrweise vor allem in der Dämmerung darauf anzupassen.

Wenn Wild auf der Straße oder am Straßenrand auftaucht, sollten Autofahrer das Fernlicht ausschalten und hupen. „Riskante Ausweichmanöver muss man vermeiden“, heißt es. Denn der Zusammenprall mit einem anderen Auto oder einem Baum berge in der Regel größere Gefahren, als die Kollision mit einem Tier. Ein Görlitzer Versicherungsmakler verrät zudem noch einen anderen Blick der Branche auf solche Schäden: „Wenn man nicht direkt auf das Tier hält, sondern ausweicht und dadurch einen Schaden erleidet, könnte der Bearbeiter vermuten oder unterstellen, am Steuer zum Beispiel eingenickt zu sein.“

