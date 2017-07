Für wen entsteht das Containerdorf am Siedlungsweg? Wohncontainer, die am Kamenzer Siedlungsweg aufgebaut werden, sorgen für Diskussionen. Dabei gibt es eine einfache Erklärung.

Auf einer SWG-Fläche am Siedlungsweg in Kamenz entsteht ein Containerdorf für die Monteure des neuen Batteriewerkes der Accumotive am Ochsenberg. © René Plaul

Nicht nur SZ-Leser Bernd Hartzsch wundert sich: „Hinter der Judohalle am Kamenzer Siedlungsweg entsteht gerade ein großes Wohncontainerdorf. Wer soll dort wohnen?“ Etwa Flüchtlinge, wie hier und da bereits kolportiert werde in der Stadt? Und auch Tina Schmidt ist besorgt: „Wo soll denn in Zukunft der Zirkus stattfinden? Wir haben uns so gern mit den Kindern an den Tieren und den Zirkuskünstlern erfreut. Wird das auch in Zukunft so bleiben?“

Stadtsprecherin Simone Rietscher: „Es werden dort gegenwärtig Wohncontainer auf einer Fläche der Städtischen Wohnungsgesellschaft aufgestellt. In den Wohncontainern wohnen die Monteure für die Errichtung der Werksanlagen bei der Accumotive.“ Kann man darüber geteilter Meinung sein? Wohl kaum. Leider gibt es in der Stadt nicht genügend Bettenkapazitäten für ein so großes Vorhaben wie von Daimler am Ochsenberg. Wie man hört, sind andere Monteure sogar in Hoyerswerda untergekommen. Umso schöner, wenn am Bauboom auch in gewisser Weise die SWG teilhat. Womöglich kommt der Zirkus in Kamenz ja auch an anderen Stellen unter? Zum Beispiel wieder am Forst?

zur Startseite