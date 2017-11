Für vier Städte wird es eng Beim zweiten Dieselgipfel wollen Bundesregierung und Kommunen Fahrverbote weitgehend verhindern. Für einige Städte gibt es aber schlechte Nachrichten.

Stau in Berlin. Für die Bundeshauptstadt könnte es Dieselfahrverbote geben. © dpa PA/Robert Schlesinger

Der Countdown für denkbare Diesel-Fahrverbote in den Städten läuft. Im Februar wird das Bundesverwaltungsgericht über die Rechtmäßigkeit von derlei Verkehrsbeschränkungen entscheiden. Die Leipziger Richter befassen sich mit einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen die Stadt Düsseldorf. Die Stadt bereitet sich nun schon darauf vor, Dieselfahrzeuge ab dem kommenden April von einigen Straßen zu verbannen. Es wird ernst für die Kommunen.

An diesem Dienstag treffen sich deshalb Vertreter der Städte und Gemeinden mit der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). In 80 Städten werden die Grenzwerte für Stickoxid dauerhaft überschritten. Im Kanzleramt sollen nun Projekte vereinbart werden, die schnell für eine bessere Luft sorgen. Es gehe um eine breite Palette an Maßnahmen, sagt Regierungssprecher Steffen Seibert, etwa modernisierte Bus- und Taxiflotten, eine bessere Verkehrsführung oder die Einführung von Verkehrsleitsystemen.

All dies wurde bereits auf dem Diesel-Gipfel im September vereinbart. Dazu hat der Bund einen Modernisierungsfonds angekündigt. Eine Milliarde Euro stehen für Projekte der Luftreinhaltung bereit, 250 Millionen davon sollen die Autokonzerne beisteuern. Doch bislang ist nichts geschehen. Nun erwartet die Bundesregierung konkrete Vorschläge seitens der Kommunen, die am Dienstag auch schon beschlossen werden könnten. „Der Gipfel gibt den Startschuss für das konkrete Handeln“, versprach eine Regierungssprecherin am vergangenen Freitag.

Doch vieles ist noch unklar, zum Beispiel, welches Ministerium konkret über Projektanträge der Kommunen entscheiden wird. Laut Bundesregierung werden die ersten Schritte über bereits laufende Förderprogramme in den einzelnen Ministerien umgesetzt. Einen zentral gesteuerten Fonds wird es demnach nicht geben. Vorschläge hat der Deutsche Städtetag aus verschiedenen Kommunen schon zusammengetragen. Bielefeld würde gerne umgehend Brennstoffzellenbusse testen und durch eine veränderte Verkehrsführung die Innenstadt entlasten. Freiburg will eine Buslinie vorzeitig auf einen Elektroantrieb umstellen. Es sind viele kleine Einzelmaßnahmen, die künftig für saubere Luft sorgen sollen.

Gravierende Folgen des Fahrverbots



Die nächste offene Frage ist, inwieweit die städtischen Anstrengungen zur Luftreinhaltung ausreichen, um Fahrverbote in großem Stile abzuwenden. Das Umweltministerium rechnet damit, dass dies in den meisten Fällen gelingen wird. Nur für vier Städte wird es danach eng. Neben Düsseldorf werden dabei München, Stuttgart und Berlin genannt. Alle anderen Kommunen könnten demnach mit einem blauen Auge davonkommen. Langfristig ist die Gefahr für weitere Städte nicht gebannt. So hält das Umweltministerium die technische Nachrüstung älterer Diesel mit besseren Abgasreinigungsanlagen für unvermeidlich. Das lehnt die Industrie ab.

Die Folgen für die vier Ballungsgebiete wären allerdings gravierend. Nicht nur private Autobesitzer würden hier praktisch enteignet, weil ihr Wagen zumindest zeitweilig nicht unterwegs sein dürfte. Hauptleidend wäre jedoch das Gewerbe. Handwerksbetriebe oder Lieferanten unterhalten beispielsweise oft Diesel-Autos. Ein generelles Fahrverbot für diesen Antrieb würde die kommunale Wirtschaft massiv beeinträchtigen. Eine Lösung wäre die sogenannte „blaue Plakette“, mit der Kommunen besonders schmutzige Motoren jetzt verbannen können. Doch deren Einführung hat die Bundesregierung bisher abgelehnt.

