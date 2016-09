„Für uns ist die zweite Liga wie Champions League“ Er ist mit Aue ab- und wieder aufgestiegen – Präsident Helge Leonhardt erklärt ein Fußball-Wunder.

Lila ist Trumpf. Über 25 Jahre engagiert sich Helge Leonhardt schon für den Fußball in Aue, momentan als Präsident.Foto: Robert Michael

Übertrieben hart, übertrieben selbstbewusst, wie aus der Zeit gefallen. So sind Helge Leonhardt und sein Zwillingsbruder Uwe von der Zeitung Zeit charakterisiert worden. Wer den Präsidenten des FC Erzgebirge Aue und dessen Vorvorgänger, sein zehn Minuten jüngerer Bruder, schon einmal bei öffentlichen Auftritten erlebt hat, mag dem uneingeschränkt zustimmen.

Am Telefon, im Gespräch mit der Sächsischen Zeitung, hinterlässt der 57-jährige gebürtige Schneeberger einen anderen Eindruck. Überaus freundlich und reflektiert spricht Helge Leonhardt über Aues Rolle in der zweiten Liga und sein Verhältnis zu Dynamo und Sportdirektor Ralf Minge.

Herr Leonhardt, vier Spiele sind um, drei hat Aue verloren. Können Sie sich noch über den Aufstieg freuen?

Wir müssen zwar zur Tagesordnung übergehen. Doch die Freude ist immer noch da, selbstverständlich.

Zehn der letzten 13 Saisons spielte Aue in der 2. Bundesliga, nach einem Jahr Abstinenz jetzt wieder. Ist es da noch etwas Besonderes, zum Kreis der besten 36 deutschen Klubs zu gehören?

Das wird oft als Selbstverständlichkeit betrachtet. Doch den Fehler sollte man nicht machen – nicht in Aue, aber auch nicht in Dresden. Ich halte es vielmehr für eine herausragende Leistung, was die beiden sächsischen Vereine gerade in letzter Zeit vollbracht haben. Das sind Vorzeigeklubs.

Wie schwer ist es für das kleine Aue, mit den Großen mitzuhalten?

Schwierig, aber machbar. Trotzdem müssen wir nicht nur Aue, sondern das ganze Erzgebirge und darüber hinaus als Einzugsgebiet betrachten. Ich sehe uns gut gerüstet. Letzten Endes ist auch das eine Frage des Geldes – und natürlich eine Kompetenzfrage. Daraus ergibt sich, wie man sportlich aufgestellt ist. Da hat man eigentlich kein Budget für Fehlentscheidungen wie vielleicht bei Vereinen, die von Konzernen oder Oligarchen finanziert werden.

Hilft Ihnen im Fußballgeschäft Ihre Erfahrung als Unternehmer?

Sehr viel sogar. Als Präsident arbeite ich ja auch im operativen Geschäft und bin für die Exekutive zuständig. Dazu braucht man sowohl sportliche als auch wirtschaftliche Kompetenz. Sonst ist es nicht möglich, mitzureden und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Zunächst mal geht es darum, den Verein als Gesamtheit zu betrachten und darüber hinaus auch die Zahlen im Blick zu haben. Dann ist das Wissen natürlich im Profibereich ungemein hilfreich bei Verhandlungen und vor allem auch beim komplexen Thema Lizenzspielerabteilung und Lizenzierungsverfahren. Da brauchst du schon viel Erfahrung und gute Leute um dich herum.

Sie sind jetzt fast zwei Jahre Präsident. In der Zeit ist Aue abgestiegen und gleich wieder in die zweite Liga zurückgekehrt. Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Eigentlich bin ich schon 25 Jahre im Klub, war in allen Gremien vertreten. Als Ehrenrat hing ich zuletzt ja auch schon an der Wand – als Bild meine ich. Und doch war es eine besondere Situation, als mich die Gremien 2014 in der laufenden Saison gebeten haben, das Amt zu übernehmen. Nach der Entlassung des damaligen Trainers und den darauffolgenden Rücktritten des Sportvorstandes und des Präsidenten waren wir quasi führungslos. Der Verein war ökonomisch gesund, und die Gremien suchten einen erfahrenen Mann, der den Verein führen soll. Nach etwas Bedenkzeit habe ich gesagt, ich mache das aus der Situation heraus befristet. Ich konnte aus Liebe zum Verein nicht Nein sagen. Doch ich wusste sehr wohl, welche Anstrengungen das bedeutet. Den Klassenerhalt konnte ich damals nicht versprechen, am Ende fehlte uns ein Punkt. Trotz des Abstiegs dankten uns die Fans und Sponsoren für unser kämpferisches Engagement. Es entwickelte sich ein sensationelles Wir-Gefühl, die Mitgliederzahl stieg von 2 500 auf jetzt 7 000. Es war eigentlich ein moralischer Aufstieg und erinnerte an die Wismut-Tugenden der 1950er-Jahre. Wie eine Reinigung, jetzt erst recht weiterzumachen.

Der sportliche Wiederaufstieg folgte und kam dennoch völlig unerwartet!?

Ich muss ehrlich sagen, wir sind in die 3. Liga gegangen mit dem Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen. Dass dann dieses Fußball-Wunder geschehen ist, hat niemand erwarten können. Hinter uns liegt ein außerordentliches Jahr. Und das ist der Verdienst von ganz vielen Leuten, nicht nur des Präsidenten. Es ist ja im Profisport wahrscheinlich noch nie vorgekommen, dass ein neuer Trainer und 20 Neuzugänge, also ein zusammengewürfelter Haufen, auf Anhieb so erfolgreich sind. Das beweist: Alles Denkbare ist auch machbar – wenn die Geschlossenheit da ist. Diese Gedanken überwiegen im Rückblick. Ich bin heilfroh, mit dieser Mannschaft jetzt in der zweiten Liga zu sein. Das Erzgebirge kann stolz sein, was da gerade im kleinen Aue stattfindet.

Ihr Bruder Uwe hat während seiner Zeit als Präsident von der Bundesliga gesprochen. Aber das war wohl mehr Wunschdenken, oder?

Mein Bruder ist Visionär. Ich sage: Für uns ist die zweite Liga wie für Bayern oder Dortmund die Champions League. Man muss sich nur einmal unser Einzugsgebiet anschauen. Das unterscheidet sich schon deutlich von Dresden und Leipzig, da will ich gar nicht von Berlin oder München sprechen. Was wir in Aue erreicht haben, ist schon etwas sehr Großes.

Sie haben Dynamo angesprochen. Wie ist denn Ihr Verhältnis zum Rivalen?

Wir können froh und auch stolz sein, dass es diese beiden Vereine gibt. Das sind zwei Traditionsvereine, die den Fußball leben und den Menschen ein gewisses Selbstwertgefühl geben. Und in beiden Vereinen spielen die Fans eine herausragende Rolle. Natürlich bin ich mit Herz und Verstand zuständig für den FC Erzgebirge Aue, aber ich freue mich auch, wenn Dynamo erfolgreich ist – weil wir doch, meine ich, irgendwie zusammenhalten müssen. Der Osten darf nicht so dumm sein und wie oft in der Vergangenheit „seine eigenen Kinder fressen“. Da gibt es nur Verlierer, andere reiben sich schadenfroh die Hände. Die Stimmung und der Glaube an den Fußball verbindet uns – trotz aller Rivalität.

Mit Ralf Minge sind Sie seit dessen Zeit in Aue vor gut 20 Jahren sogar befreundet. Wie geht das?

Ralf und ich sind absolute Freunde, auch unsere Familien. Und das funktioniert deshalb so gut, weil wir den geschäftlichen Bereich vom Privaten trennen. Wir reden natürlich über Fußball und tauschen uns aus. Darüber hinaus verstehen wir uns prächtig, weil wir auch ehrlich zueinander sind.

Kann sich Aue denn etwas von Dynamo abgucken?

Dynamo hat eine andere Infrastruktur und ein größeres Einzugsgebiet, doch das sollte man niemals mit Neid betrachten. Ich bin eh ein Gegner von Neid und Missgunst. Es gibt ohnehin nicht viel abzugucken. Jeder muss seinen Weg finden, jeder seinen Klub führen. Beeindruckend ist für mich dennoch Dynamos Entwicklung im Nachwuchs mit ihrem Leistungszentrum, das vom DFB mit den maximal möglichen drei Sternen bewertet wurde. Das ist Ansporn für unsere fleißigen Leute im Nachwuchs, aber auch in der Führung, wo wir in der Vergangenheit einige Defizite hatten.

Da erübrigt sich die Frage, ob Dynamo auch etwas von Aue lernen kann?

Diese Frage muss Dynamo beantworten und nicht ich. Wissen Sie, Fußball ist immer Tagesgeschäft, bei dem das Hauptaugenmerk auf der Lizenzspielerabteilung liegt. Überwiegend wird man allein am Erfolg dieser Mannschaft bewertet. Was quasi hinter den Kulissen im ehrenamtlichen Bereich geleistet wird und die vielen Kinder, die wir von der Straße holen – sowohl in Aue als auch bei Dynamo –, ist herausragend. Am Ende geht es aber immer darum, wie die Profis am Wochenende spielen. Das ist halt so.

Am Sonntag heißt das Duell Dynamo gegen Aue. Was erwarten Sie?

Als Präsident würde ich mich freuen, wenn uns der Befreiungsschlag gelingt, das heißt, dass wir gewinnen. Ein anderes Ziel kann ich gar nicht sagen, das wäre Heuchelei. Beide Mannschaften begegnen sich auf Augenhöhe. Es wird ein heißer Kampf.

Haben Sie einen Tipp?

Nein. Ich habe nur einen Wunsch: Auswärtssieg, das ist doch klar.

Das Gespräch führte Tino Meyer.

zur Startseite