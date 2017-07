„Für uns entstehen keine Kosten“ Großschönaus Bürgermeister Frank Peuker sagt, warum die Gemeinde sich jetzt selber um schnelles Internet kümmert.

Großschönaus Bürgermeister Frank Peuker ist froh, dass die Deutsche Telekom jetzt in der Gemeinde den Breitbandausbau forcieren will. © Matthias Weber

Die Gemeinde Großschönau will die Breitbandversorgung im Ort flächendeckender verbessern. Schon in einem Jahr soll das Projekt abgeschlossen sein. Die SZ sprach darüber mit Großschönaus Bürgermeister Frank Peuker (SPD).

Herr Peuker, die Gemeinde Großschönau geht jetzt beim Internetausbau eigene Wege, obwohl die Landkreisverwaltung für alle Kommunen zentral auch ein Angebot geschaffen hat, warum?

Wir sind schon seit längerer Zeit in konstruktiven Gesprächen mit der Deutschen Telekom. Das Unternehmen ist in diesem Bereich der Marktführer. Wenn die Deutsche Telekom selber das Netz ausbaut, entstehen uns als Kommune keine Kosten und wir müssen so keine Eigenmittel dafür aufbringen. Außerdem geht das schneller. Wir sparen uns zudem aufwendige Fördermittelverfahren und Verwaltungsaufwand, was für das Projekt notwendig wäre. Wir sind froh, dass die Telekom sich in der Gemeinde so beim Breitbandausbau engagiert.

Wird der Breitbandausbau dadurch für Großschönau teurer?

Nein. Die Deutsche Telekom finanziert den Internetausbau in der Gemeinde Großschönau auf eigene Kosten. Es ist eine generelle Entscheidung jeder Kommune, welchen Weg sie beim Breitbandausbau geht. Hierbei geht es jetzt erst einmal nur um die Infrastruktur. Welche Angebote oder Tarife dann gewählt werden, ist Sache eines jeden einzelnen Kunden.

2 800 Haushalte mit der Vorwahl 035841 sollen von der neuen Technik für das schnelle Internet profitieren. Ist da die Gemeinde Hainewalde mit der gleichen Vorwahl vielleicht mit dabei?

Fast das gesamte Gemeindegebiet profitiert davon. Der Ortsteil Waltersdorf ist ja größtenteils schon mit schnellerem Internet versorgt. Und für das Oberdorf von Waltersdorf wird 2019/2020 mit dem Ausbau der Hauptstraße das Glasfaserkabel verlegt. Das schnelle Internet erhalten jetzt ganz genau genommen 2 814 Haushalte und davon 256 im Nahbereich, wo ja die Leistungsfähigkeit des Netzes am stärksten ist. Parallel baut die Telekom in der Gemeinde auch das Mobilfunknetz LTE aus. 150 Megabit pro Sekunde (MBit/s) sollen dann möglich sein. Für Großschönau wird sich also die Breitband- und die Mobilfunkversorgung wesentlich verbessern. Hainewalde ist eine selbstständige Gemeinde und von der Baumaßnahme nicht betroffen. Nach meinem Grundverständnis wäre die Breitbandversorgung eigentlich eine Bundesaufgabe, weil es ja nach dem Grundgesetz überall im Land gleichwertige Lebensverhältnisse geben soll.

Etwa sechs Kilometer Glasfaserkabel werden in Großschönau für das Projekt neu verlegt. Werden dadurch Straßen – wie beispielsweise die Hauptstraße – wieder aufgerissen?

Das ist nicht nötig. Bei Straßenbauarbeiten wurden vorher schon fast überall dafür extra Leerrohre verlegt. Der Arbeitsaufwand hält sich deswegen in Grenzen.

Wie leistungsstark wird das schnelle Internet in Großschönau sein?

Etwa 100 Megabit pro Sekunde sollen nach dem Breitbandausbau anliegen. Je näher der Kunde am Verteiler, die jetzt zu Multifunktionsgehäusen werden, wohnt, desto höher wird die Geschwindigkeit, mit der er sich im Internet bewegen kann, sein.

Wann geht es mit den Arbeiten los?

Noch in diesem Jahr sollen die Planungen und die Ausschreibungen für den Ausbau der Breitbandversorgung und des Mobilfunknetzes laufen. Ziel ist es, dass Anfang August nächsten Jahres die reichlich 2 800 Haushalte in Großschönau das schnelle Internet nutzen können. Der Ausbau des Mobilfunknetzes wird bereits in diesem Jahr Anfang Oktober realisiert.

