Für Sinnsucher und Glücksengel Die evangelischen Gemeinden laden zur Themenwoche „Pro Christ“ ein. Ob Kirchgänger oder nicht – alle sind willkommen.

Pfarrer Christoph Singer von der evangelischen Kirchgemeinde Freital will ins Gespräch mit vielen Bürgern kommen. Er freue sich auf alle, die auf der Suche nach Sinn und Glaube sind, sagt er. © Andreas Weihs

Freital. Wer mit Christoph Singer ins Gespräch kommt, landet schnell beim Thema Glück und Zufriedenheit. Die Kirche und auch das Gemeindeleben in Freital, sagt der Pfarrer, solle vor allem auch eines sein: ein Gegenpol zur Leistungsgesellschaft. „Gott nimmt uns so an, wie wir sind. Wir müssen uns vor ihm nicht verbiegen und auch keine Vorleistungen bringen.“

Herkunft, Einkommen, Statussymbole – alles egal. „Wenn wir als Menschen auch mal mit uns selbst zufrieden sind und nicht ständig nach Höchstleistung streben, die am Ende doch nur ganz viel mit Konsum zu tun hat, dann könnten wir eigentlich zufrieden und glücklich sein.“ Nun sind Pfarrer auch immer Philosophen und die Anforderungen in der Realität mitunter andere – Singer aber möchte gerne etwas mehr Gelassenheit in den Alltag bringen. Dafür hat er demnächst wieder eine große Gelegenheit vor breitem Publikum. Vom 11. bis 17. März veranstalten Freitals Kirchgemeinden die Themenwoche „Pro Christ Live“. Motto der Abende: Unglaublich?

Die zentralen Veranstaltungen, die deutschlandweit auf Bildschirme und Videoleinwände übertragen werden, finden dieses Mal in Leipzig statt. Die Freitaler schließen sich dem im Veranstaltungssaal des Bodelschwingh-Heimes an, von wo aus sie die Themenabende per Live-Schaltung verfolgen. Dazu haben Freitals evangelische Christen, zu denen auch die Kirchgemeinde Pesterwitz sowie die Freie evangelische Gemeinde zählen, ein Rahmenprogramm organisiert. Es wird Musik und Gespräche geben, Interviews und Wortbeiträge. Musikalischer Stargast wird Thomas Unger, ehemaliges Mitglied bei den Randfichten, sein. Schirmherr ist Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU). Christoph Singer rechnet mit einem vollen Haus, wie schon in den Jahren zuvor.

„Pro Christ Live“ wendet sich nicht nur an Kirchenmitglieder. „Das ist für alle gedacht, die auf der Suche nach Sinn und Glaube sind“, sagt Singer und betont mit einem kleinen Augenzwinkern, dass die Veranstaltungen weder Eintritt kosten, noch zu einer Mitgliedschaft führen. „Wir wollen an den Abenden über unser Glaubensbekenntnis reden und darüber, was uns als Christen über alle Konfessionen hinweg mit anderen Menschen verbindet.“

Singers Gemeinde ist noch 3 000 Mitglieder groß. Das entspricht grob gerechnet zehn Prozent der Bevölkerung. Der Pfarrer betont, dass die Veranstaltungen trotzdem keine Nachwuchs-Werbung sein sollen. Es gehe vielmehr um ein Angebot für alle Freitaler, die sich mit den Themen Christentum, Glaube, Werte beschäftigen wollen. „An irgendwas glaubt doch jeder, auch wenn er nicht getauft ist“, sagt Singer.

Wer bei den Veranstaltungen neugierig auf mehr geworden ist, kann bereits ab Mitte März zu einem Glaubenskurs kommen. Dort wolle man so eine Art Basis-Wissen vermitteln und die wichtigsten Eckpfeiler des christlichen Glaubens nochmals vertiefen, erläutern, diskutieren. Singer: „Das sollen ganz ungezwungene, gemütliche Abende sein. Wir treffen uns, essen etwas und setzen uns zu Gesprächen zusammen.“ Und bestimmt landet das eine oder andere Gespräch dann auch beim Thema Glück und Zufriedenheit.

„Pro Christ Live“ findet vom 11. bis 17. März täglich im Veranstaltungssaal des Bodelschingh-Heimes, Leßkestraße 12, statt. Einlass ist ab 18.30, Beginn um 19 Uhr. Am 12., 14. und 16. März gibt es zudem drei Kindernachmittage von 15.30 bis 17.30 Uhr.

zur Startseite