Für sechs Euro nochmal in die DDR

Im Simmel-Center am Dresdner Albertplatz wird die neue DDR-Ausstellung schon aufgebaut.

Die Puhdys singen vom Endlosband am Eingang zum Radebeuler DDR-Museum „Ist alles vergessen, was einmal war?“ Heute ist der letzte Tag für das – elf Jahre an der Ecke Wasastraße, Meißner Straße – bestehende DDR-Museum. Der alte Besitzer hatte im Juli Zahlungsunfähigkeit anmelden müssen, weil die Besucherzahlen um fast ein Drittel auf rund 40 000 eingebrochen waren und er die Mietzahlungen nicht mehr aufbringen konnte. Der neue Besitzer von Trabi, Schrankwand made in Hellerau, Waschmaschinen aus Schwarzenberg und Kinderwagen vom VEB Zekiwa will die Schau nach Dresden bringen. Wer also nochmal DDR sehen und sich erinnern will, muss sich beeilen. „Von 10 bis 18 Uhr haben wir an diesem Freitag noch geöffnet – zum verminderten Eintritt von 6 Euro“, sagt Gabi Reißig. Sie ist die Projektbeauftragte für Peter Simmel. Der Betreiber von Edeka-Märkten hat das Museum samt Inhalt im September aus der Insolvenzmasse gekauft.

An der Museumskasse fragt ein junges Pärchen aus Reutlingen in Baden-Württemberg, was denn besonders anschauenswert wäre. „Wir sind jetzt die Weihnachtsfeiertage zum Urlaub im tiefsten Osten“, so Jonas Riehle. „Da wollen wir doch auch mal sehen, wie der Osten so war.“ Er und seine Freundin wissen noch gar nicht, dass sie nur Stunden vor der Schließung des Hauses durch die Gänge des Plattenbaues gehen.

Andere schon. Zwei Besucherinnen aus Dresden: „Wenn nicht jetzt, dann gar nicht mehr, haben wir uns gesagt, als wir von der Schließung erfuhren.“ Von ihrem ersten Trabant, einem 500er, erzählt die eine Frau, die andere von der langen Wartezeit auf das Automobil aus Hartpappe.

„Wir haben hier unseren ersten Küchenherd wiedergesehen“, sagt das Ehepaar Windsheimer aus Coswig. Haushaltsgegenstände, die alte DDR-Kaufhalle, Waschmaschinen – alles seien Erinnerungen an das einstige Leben. Vieles aber auch Sammelsurium. Das zu sichten und aufzubereiten bereite Mühe, erkennen die beiden die Absicht des neuen Besitzers an, zumindest die wesentlichen Teile für eine neue Ausstellung in Dresden zu bewahren.

Das Bewahren, Sichten, vor allem aber sicher nach Dresden fahren, ist schon im Gange. Museumsgestalter Werner Steiner hat an alle Ausstellungsstücke, die nicht Leihgebern gehören, Punkte geklebt. Ein weißer Punkt klebt an jedem Stück, das mit nach Dresden an den Albertplatz gehen soll. Drei Punkte besagen, dass das komplette Zimmer verladen wird. Ein grüner Punkt bedeutet, diese Stücke werden eingelagert. Es wird nicht alles aus dem jetzigen DDR-Museum wieder in Dresden zu sehen sein. In Radebeul waren es über 3 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. In Dresden werden es am Simmel-Markt knapp 2 000 sein. Museumsgestalter Steiner hat die Flächen und Themengruppen schon festgelegt. Schule, Sport und Freizeit, Alltagsleben, Heim – zu allem sollen typische Stücke gezeigt werden. Für das DDR-Wohnzimmer wird gerade der Fußbodenbelag verlegt. Auch das Klassenzimmer einer Schule entsteht derzeit.

Die ersten vier Lkw voller Museumsstücke sind nach Dresden gerollt. Im Museum fällt es wenig auf. Lediglich die vierte Etage ist geschlossen, heißt es auf Nachfrage an der Kasse. Leihgeber hätten ihre Ausstellungsstücke abgeholt. Gerüchte, wonach ein Teil der aufgekauften Sammlung beim Trödler verramscht werde, widerspricht Projektleiterin Gabi Reißig energisch. „Was wir nicht sofort zeigen können, wird gereinigt und eingelagert“, sagt sie. Allerdings könne sie nicht wissen, was Leihgeber mit ihren Sachen machen. Fast alle seien angeschrieben und gefragt worden, ob sie ihre Stücke weiter zeigen wollten.

Licht aus im Radebeuler DDR-Museum? Noch nicht. Zwischen den Feiertagen und im Januar werde schwer geräumt und verladen. Am 29. Januar soll Neueröffnung in Dresden sein. Ob die Puhdys dann wieder singen, steht noch nicht fest.

