Für Schlauberger Die Grundschüler haben bei einem Wettbewerb gewonnen. Jetzt lernen sie spielend.

So sehen glückliche Schulkinder aus: Luisa und Ferenc aus der zweiten Klasse freuen sich über neue Spiele. © Steffen Unger

Großharthaus Grundschüler im Glück: Beim Wettbewerb der Initiative „Spielen macht Schule“ haben sie eine komplette Ausstattung mit neuen Spielen gewonnen. Rund 30 Kisten für alle Klassenstufen sind in der Schule eingetroffen. Wie Schulleiterin Regine Heitz sagt, werden sie nun im Unterricht, insbesondere bei der Frei- und Gruppenarbeit, integriert. Ein Teil werde für die Ganztagsangebote und den Hort bereitgestellt. Die Schule hatte sich in diesem Jahr am Aufruf der Initiative beteiligt und ein pädagogisches Konzept eingereicht. Darin legten die Lehrerinnen ihre Ideen und Vorstellungen dar, warum gerade ihre Schulkinder neue Spiele benötigen und wie sie im Schulalltag genutzt werden sollen. Die Großharthauer argumentierten unter anderem mit steigenden Schülerzahlen und neu geschaffenen Hortplätzen direkt in der Schule. Das Konzept überzeugte eine Fachjury der Initiative, die das Spielen an Schulen fördert, weil es Kinder schlauer macht. Neben der Großharthauer dürfen sich deutschlandweit weitere 202 Schulen über kistenweise neue Spiele freuen, wie es in einer Mitteilung der Initiative heißt. Die Grundschule war beim Wettbewerb nach 2011 bereits zum zweiten Mal erfolgreich, wie Regine Heitz sagt. Sie steht hinter dem Konzept der Initiative. Hintergrund sind Erkenntnisse der modernen Hirnforschung. Sie zeigen, dass aktive Erfahrungen mit haptischen und visuellen Reizen, wie sie klassisches Spielen bieten, förderlicher sind als passive Erfahrungen, etwa vorm Fernseher oder am Tablet, heißt es. (cm)

