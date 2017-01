Für sauberes Wasser Im zweiten Quartal soll die Sanierung einiger Kanäle im Ort beginnen. Dafür investiert der AZV 1,9 Millionen Euro.

Abwasserschächte und Kanäle werden in diesem und im nächsten Jahr in Ostrau und im Gewerbegebiet durch den AZV saniert. © André Schulze

Einige Abwasserkanäle im Ostrauer Ortskern und im Gewerbegebiet müssen saniert werden. Das hat eine Prüfung ergeben. „Die Kanäle sind an den Rohrverbindungen undicht, haben Risse oder Wurzeln sind eingewachsen“, begründet Stephan Baillieu, Geschäftsführer des Abwasserzweckverbandes „Döbeln-Jahnatal“ (AZV) das Vorhaben. Immerhin investiert der AZV in diesem und nächsten Jahr 1,9 Millionen Euro.

Saniert werden die Kanäle in der Ringstraße und der Sachsenstraße im Gewerbegebiet und der Franz-Emil-Keller-Straße. „Damit die Straßen nicht komplett aufgerissen werden müssen, wird mit einem sogenannten Inlinerverfahren gearbeitet“, sagte Baillieu. Bei diesem wird, vereinfacht ausgedrückt, nach der Reinigung des Kanals mithilfe eines Spezialverfahrens in das defekte Rohr ein neues eingestülpt. Auch Schachtsanierungen sind geplant.

In der Ernst-Thälmann-Straße sind die Arbeiten aufwendiger. Hier soll der vorhandene Mischwasserkanal künftig als Regenwasserkanal genutzt werden. Für das Abwasser müssen ein neuer Kanal verlegt und die Hausanschlüsse entsprechend umgebunden werden.

Parallel zur Oschatzer Straße gibt es hinter den Neubauten eine Erschließungsstraße. Auch hier sind Bauarbeiten durch den AZV geplant. „Diese Straße ist stark sanierungsbedürftig. Hier werden wir als Gemeinde in einen ordentlichen Deckenschluss investieren müssen“, sagte Bürgermeister Dirk Schilling. Die anderen betroffenen Straßen seien noch recht gut, sodass kein grundhafter Ausbau nötig sei. Finanzielle Unterstützung erhofft sich der Bürgermeister aus dem kommunalen Straßensanierungsprogramm. Das könnte durchaus auch an anderen Stellen, die durch die Baumaßnahmen des AZV in Mitleidenschaft gezogen werden, zum Einsatz kommen.

Der AZV will mit der Sanierung der Kanäle möglichst im zweiten Quartal dieses Jahres beginnen. Möglich ist das, wenn vom Fördermittelgeber ein vorzeitiger Baubeginn genehmigt wird. „Die Planung ist fertig. Die Ausschreibungsunterlagen sind in Vorbereitung“, so der Geschäftsführer.

Der AZV muss noch mehr Geld für Ostrau investieren. Der Ort liegt in der Trinkwasserschutzzone (TWZ) drei und das Gewerbegebiet in der Zone zwei. „Für diese Schutzgebiete bestehen strenge Kontroll- und Unterhaltungspflichten, um Abwassereinträge in das Grundwasser auszuschließen“, so Stephan Baillieu.

Die Unteren Wasserbehörde des Landratsamtes Döbeln hatte dazu im Juli 2001 eine Verordnung erlassen. Dabei geht es um den Schutz der Wasserfassung Jahna- Aue eins und zwei sowie Jahna-Pulsitz. Kanäle in der TWZ zwei müssen demnach aller fünf Jahre, in der TWZ drei aller 15 Jahre inspiziert und auf Dichtheit geprüft werden. „Die Ergebnisse fließen dann in die Investitionsplanungen für die kommenden Jahre ein“, sagte der Geschäftsführer.

Auch für die Firmen im Gewerbegebiet hat die Verordnung des Landratsamtes erhebliche Auswirkungen und mit finanzielle Belastungen (DA berichtete). Viele von ihnen werden die Heizung von Öl auf Gas umstellen. Das ist jetzt möglich, weil die Stadtwerke Döbeln eine Gasleitung ins Gewerbegebiet verlegt haben. Und auch die Firmen müssen, so wie der AZV, die auf ihren Grundstücken liegenden Abwasserkanäle aller fünf Jahre auf Dichtheit überprüfen lassen. Ob das schon alle Firmen realisiert haben und mit welchem Ergebnis, konnte das Landratsamt gestern aufgrund von Krankheit nicht mitteilen.

