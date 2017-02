Für Rückkehrer gibt es Jobs in Niesky Doch Familien erfahren nur schwer von den Chancen in der Stadt. Das soll sich nun ändern. Mit einer neuen Internetseite.

Eine Werbekampagne kann noch so schön gestaltet sein. Wer wirklich Rückkehrer nach Niesky locken will, der muss mehr bieten als Kampagnen. „Die Arbeitsplätze sind das A und O“, sagt Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann. Und da blickt sie für Niesky optimistisch in die Zukunft. Die Auftragslage der großen Betriebe sei gut. Und auch in der Pflege oder im Handwerk gebe es genug zu tun. An Arbeit fehlt es also eigentlich nicht. „Ich sehe keinen Bereich, in dem ich mir Sorgen mache“, so die Rathauschefin. Tatsächlich suchen viele Firmen Personal.

Umso mehr verwundert es, dass das Thema auf den Internetseiten der Stadt bisher keine Rolle spielt. Dabei ist gerade diese für Menschen in der Ferne eine wichtige erste Anlaufstelle. Görlitz beispielsweise bindet auf seiner Homepage aktuelle Stellenanzeigen aus der Region ein. Ein Schweißer? Der kann sich in Rothenburg bewerben. In Niesky werden wiederum ein Steuerfachwirt sowie ein Steuerberater gesucht, informiert die Görlitzer Internetseite. So modern und vernetzt ist die digitale Repräsentanz der Stadt Niesky nicht.

Doch das soll sich noch im ersten Quartal des Jahres ändern. Niesky ist nämlich dabei, seine Internetseite zu überarbeiten. Einmal um die Sicherheitstandards zu erhöhen, denn die aktuelle Homepage ist in die Jahre gekommen. Aber die Oberbürgermeisterin hat sich auch fest vorgenommen, gerade junge Zielgruppen besser anzusprechen. So soll die lebenswerte Seite von Niesky und die gute Infrastruktur stärker betont werden.

Aber nicht nur im Internet, auch in der Stadt soll es vorangehen. Neue Flächen für Einfamilienhäuser sollen junge Familien anlocken. „Wir werden auf jeden Fall etwas tun, damit sich junge Leute ansiedeln können“, sagt Beate Hoffmann. Denn während für die Älteren in der Stadt schon viel getan worden sei, gebe es im Bereich junger Familien noch Nachholebedarf. Auch der Breitbandausbau soll 2017 eine Rolle spielen, kündigt die Oberbürgermeisterin an. Denn auch dieses Thema ist jungen Familien wichtig. Wer aus der Großstadt zurückkehrt, der möchte kein schnelles Internet missen.

Den Wunsch in die Heimat zurückzukehren, hegen offenbar viele Menschen. Die Rückkehrerbörsen zwischen den Feiertagen haben in ganz Sachsen 2016 viel Zulauf gehabt. In Annaberg-Buchholz und Aue kamen zum „Pendleraktionstag“ mit insgesamt über 1100 Besuchern so viele Rückkehrwillige wie noch nie. Zur dritten Ausgabe von „Wiederda“ in Bautzen trafen gut 60 Unternehmen auf etwa 600 Besucher. Und auch in Nordsachsen melden verschiedene kleinere Börsen Hunderte Gäste. Gerade Familien mit Kindern suchen nicht nur an Weihnachten die Nähe zu den Großeltern.

Umso verwunderlicher ist es, dass mehrere Gemeinden rings um Niesky nicht offensiver um Rückkehrer werben. So finden sich auf der Internetseite der Stadt Rothenburg zwar ein statisches Unternehmensverzeichnis, aber keine offenen Stellen. Die Stadt betont stattdessen ihre ländliche Liebenswertigkeit. „Wir lieben unsere wunderschöne und zum Teil unberührte Natur. Ebenso tun wir alles, um unsere familienfreundliche Infrastruktur aufrechtzuhalten beziehungsweise zu stärken“, erklärt Bürgermeisterin Heike Böhm.

Sie setzt auf Empfehlungen statt Jobbörsen. Die Stärken der Stadt würden in den Familien und in Freundeskreisen kommuniziert. „Auch in unserer Öffentlichkeitsarbeit werben wir gerne mit unserer ländlichen Idylle und unserer vielfältigen Infrastruktur“, so die Bürgermeisterin. Im Rothenburger Einwohnermeldeamt würden sich das ganze Jahr über Rückkehrer mit ihren Familien zurückmelden. „Monatlich, wöchentlich, mitunter sogar täglich.

Die Rückkehrer, meist junge Familien, die ihre Kinder ländlich aufwachsen lassen wollen und das möglichst in der Nähe von den Großeltern, kompensieren die jungen Erwachsenen, die unsere Stadt wegen eines Studiums oder einer Ausbildung verlassen“, erklärt Heike Böhm. Die Bürgermeisterin ist zuversichtlich, dass das kinderfreundliche Rothenburg bei jungen Familien gut ankomme.

