Für Preis nominiert Die Geschäftsführerin der Erlebniswelt Stein-Reich Rathewalde ist eine von drei sächsischen Unternehmerinnen, die für den Adelie-Award infrage kommen.

Die Erlebniswelt Stein-Reich an der Zufahrt zur Bastei in Rathewalde. Dort ist noch bis 9. Februar Winterpause. © Dirk Zschiedrich

Karen Trepte, die Geschäftsführerin der Erlebniswelt Stein-Reich in Rathewalde, ist für den ersten Adelie-Award nominiert. Die Auszeichnung ist ein Preis, der ausschließlich Unternehmerinnen verliehen wird. Vegeben wird er von einer Jury, bestehend aus Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen sächsischer Unternehmen. „Unser Ziel ist es, Frauen in der Selbstständigkeit zu unterstützen und zu bestärken bei dem Wunsch nach wirtschaftlicher Eigenverantwortung“, sagt Jurymitglied Daniela Kreissig. Der Adelie-Award wird im Rahmen einer Abendveranstaltung am 2. März im Dresdner Artòtel übergeben. Karen Trepte ist eine von drei nominierten sächsischen Unternehmerinnen.

Übrigens: Adelie steht für Anfangen, Dranbleiben, Energie, Leidenschaft, Ideen, Erfolg. Das sind die wichtigsten Elemente für ein langfristig erfolgreiches Unternehmen. Und Unternehmerinnen, welche genau diese Elemente in ihrem Unternehmen leben, sollen mit dem Preis besonders hervorgehoben werden. (SZ/aw)

zur Startseite