Für Paulina

Die Spielzeit des Sorbischen National-Ensembles in Bautzen beginnt bereits an diesem Mittwoch mit einem Konzert im Bautzener Dom. Einen Tag zuvor stellt die Geschäftsführerin Diana Wagner die Pläne für die neue Saison vor.

Nach alten Stücken gibt es

wieder drei Uraufführungen

Bisher hat Diana Wagner vor allem auf eine finanzielle Stabilisierung des Ensembles mit Chor, Orchester und Ballett gesetzt und frühere Inszenierungen neu auf die Bühne gebracht. Jetzt sind neben zahlreichen neuen Konzerten drei Uraufführungen geplant. Die ersten beiden gibt es zur Vogelhochzeit, einem Brauch im Januar, bei dem die Sorben traditionell ein Programm für Kinder und eins für Erwachsene zeigen. Für Kinder wird „Der Schlafsandschlamassel“ aufgeführt, in das der Sandmann eingebunden ist und auch ein listiger Igel eine Rolle spielt. Für Erwachsene ist ein Stück mit dem Arbeitstitel „Zwischen Himmel und Erde“ vorgesehen. Es geht um Sorben, die ausgewandert sind und in aller Welt ihre Spuren hinterlassen haben. So gibt es in Australien zwei Winzer, deren Unternehmen vor mehreren Generationen von Sorben gegründet worden sind. Das dritte neue Stück des Ensembles entsteht für die Sagennacht in Burg. Die Künstler aus Bautzen haben sie bereits dieses Jahr vor knapp 3 000 Zuschauern gestaltet und gerade erst den Auftrag für 2018 erhalten. Wieder geht es um sorbische Sagen. Hinzu kommen „Max und Moritz, eine musikalische Lausbubengeschichte“, Kompositionen „An den Mond“ für Schmochtitz bei Bautzen und Kammerabende wie „Ein Röslein ist mir erblüht“ mit sorbischen Liedern.

Die Nachwuchsförderung

beginnt im Kindergarten

Sorbische Künstler zu engagieren, ist äußerst schwierig, das hat das Ensemble gerade erst gemerkt, als Stellen beim Orchester und Ballett ausgeschrieben waren. Sie konnten zwar besetzt werden, aber es ist kein Sorbe dabei. Einer der Neuen immerhin hat sich bereits für einen Sorbischkurs angemeldet. Wer nicht Sorbe ist, kann natürlich auch sorbische Kunst auf die Bühne bringen. Aber das Ensemble unternimmt einiges, um Nachwuchs zu finden. Das beginnt in einem sorbischen Kindergarten in Bautzen. Mit dem hat das Ensemble eine Patenschaft. So geht auch mal ein Komponist zu den Kleinen und erzählt ihnen, wie ein Werk entsteht. Für größere Kinder und Jugendliche soll es einen Workshop geben, eine Werkstatt für Komposition. Im Programm sind auch Konzerte, bei denen zum Beispiel Paulina Ließner auftritt. Die Elfjährige spielt die kleine sorbische Geige. Der Orchesterchef Dieter Kempe hat extra ein Stück für sie komponiert, das „Für Paulina“ heißt und von dem talentierten Mädchen mit Profis vom Orchester aufgeführt wird. Es gibt sorbische Musikwettbewerbe für junge Sänger und Musiker und mehrere Tanzgruppen mit insgesamt 235 Kindern.

Das Theater und weitere Chöre

der Region sind Partner

Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen ist ein langjähriger Partner des Sorbischen National-Ensembles. Beide Häuser gestalten erneut den Bühnenball. Zu den weiteren Partnern gehören Chöre wie der der evangelischen Kantorei St. Petri und der katholische Domchor in Bautzen.

Die sorbischen Künstler werben im Westen und der Schweiz für die Lausitz

Von 180 Vorstellungen gibt es 27 Gastspiele in Thüringen, den alten Bundesländern und der Schweiz. Das Ensemble sieht sich dabei auch als Botschafter und wirbt für die Lausitz. Stücke wie die zur Vogelhochzeit sollen so gestaltet werden, dass sie über den Anlass hinaus an den Gastspielorten gezeigt werden können. Laut Diana Wagner ist ein Gastspiel-Anteil von einem Drittel bis einem Viertel an der gesamten Vorstellungszahl in Ordnung, um die Botschafterfunktion wahrzunehmen. Im vergangenen Jahr waren es 13 Gastspiele von insgesamt 120 Vorstellungen.

In zwei Jahren könnte Anatevka

auf die Bühne kommen

Im „mittelfristigen Ideenplan“ von Diana Wagner steht „Anatevka – Der Fiedler auf dem Dorf“. Die Chefin will das Musical, das eigentlich „auf dem Dach“ spielt, gern abwandeln, muss das aber noch rechtlich klären. Sie findet es spannend, weil es um eine Umbruchstimmung geht, eine Familiengeschichte und um Tradition, wobei sich natürlich auch gut sorbische Bezüge finden lassen.

Für die Stelle des künstlerischen Intendanten gibt es einige Bewerber

Bis Ende August ist die Stelle für einen künstlerischen Intendanten ausgeschrieben. Bis vor Kurzem gab es noch keine Bewerber bei der Stiftung für das sorbische Volk in Bautzen. Inzwischen hätten sich einige bei Diana Wagner gemeldet, die sich bewerben wollten, sagt die Geschäftsführerin. Künftig soll es eine Doppelspitze geben, neben Diana Wagner ein künstlerischer Leiter oder eine Leiterin.

Nächste Veranstaltungen in der Oberlausitz: 16. August, 19.30 Uhr, Reformationssymphonie, Dom Bautzen; 25. August, 19.30 Uhr, Klangzauber Klassik, Jakubzburg Mortka.

www.sne-bautzen.de

