Für Parteien wieder offen Der Stadtrat möchte mehr Raum für politische Veranstaltungen – den wollen künftig auch die Rechtsextremen nutzen.

„Das müssen wir aushalten“ – Linken-Stadtratsfraktions-Chefin Uta Knebel. © Sebastian Schultz

Die Stadthalle Stern, das Offene Jugendhaus, die Schlossremise in Gröba und das Haus am Poppitzer Platz stehen künftig wieder für politische Veranstaltungen offen. Eine Satzung der Stadt Riesa hatte dies bislang verhindert. Parteien können in den genannten Gebäuden nun Parteitage abhalten oder Initiativen wie der Riesaer Appell Diskussionsrunden organisieren. Der Beschluss geht auf einen gemeinsamen Antrag der vier Stadtratsfraktionen CDU, Linke, Freie Wähler/Bürgerbewegung und SPD zurück. Die Fraktionschefs störten sich besonders an einer schwammigen Formulierung aus der seit dem Jahr 2000 geltenden Satzung: Eine Überlassung an (...) Dritte für eine politisch motivierte Veranstaltung ist ausgeschlossen. „Wer soll entscheiden, was politisch motiviert ist und was nicht?“, heißt es in ihrem Antrag. Schulen und alle anderen städtischen Gebäude bleiben für politische Veranstaltungen aber nach wie vor tabu.

Eingeführt worden war die Regelung damals, um rechtsextremen Gruppen und Parteien wie der NPD den Zugang zu öffentlichen Räumen zu erschweren.

NPD begrüßt den Beschluss

NPD-Rat Jürgen Gansel begrüßte in der Stadtratssitzung den Beschluss dann auch gleich ausdrücklich: „Wir werden diese Möglichkeit mit Sicherheit wahrnehmen.“

Die Fraktionschefs hatten sich im Vorfeld der Entscheidung bereits damit auseinandersetzt, dass sich auch die rechtsextreme NPD künftig wieder in städtische Gebäude einmieten könnte. Linken-Chefin Uta Knebel ist aber der Meinung: „Das müssen wir aushalten.“ CDU-Fraktionschef Helmut Jähnel hofft, dass die NPD inzwischen über eigene Räume verfügt und nicht mehr darauf angewiesen ist, sich in städtischen Gebäuden einzumieten.

Ausgangspunkt für die Satzungsänderung war ein Vorfall im Sommer: Die Stadt sah sich angesichts der Satzung dazu gezwungen, den Initiatoren des Riesaer Appells den Zugang zur Schlossremise zu verweigern. Die Gruppe unterzeichnete die Neuauflage des Aufrufes gegen Fremdenfeindlichkeit, den Riesaer Appell 2.0, schließlich auf der grünen Wiese.

