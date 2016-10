Für Neugersdorf endet der Pokaltraum Der VfB Auerbach bezwingt den FC Oberlausitz im Achtelfinale – jedoch erst im Elfmeterschießen.

Marcelo de Freitas Costa bringt die Neugersdorfer kurz vor der Halbzeit mit 1:0 in Führung. Doch in der 86. Minute folgte der Ausgleich durch Auerbach. © Florian Richter

Die Neugersdorfer scheiden im Sachsenpokal aus, obwohl Marcelo de Freitas Costa die Gäste in Führung bringt. Mit 5:3 gewinnt der VfB Auerbach gegen den FC Oberlausitz im Elfmeterschießen, nachdem sich beide Regionalliga-Mannschaften nach regulärer Spielzeit und Verlängerung 1:1 trennten.

Der Gastgeber aus dem Vogtland kommt vor 245 Zuschauern anfangs etwas besser ins Spiel. Gerade durch Standards sorgt die Heimmannschaft für Torgefahr. Doch sonst steht der FC Oberlausitz hinten sicher, die Auerbacher wirken stattdessen teilweise hektisch in ihren Aktionen. Nach 25 Minuten haben die Neugersdorfer durch einen Freistoß von Marcelo de Freitas Costa die erste große Chance, doch der Torwart verhindert die Führung. Kurz vor der Halbzeit ist auch er machtlos. Nachdem Jordi Vidal mit dem Rücken zum Tor angespielt wird, legt er auf Marcelo de Freitas Costa ab – und der zieht in halbrechter Position aus zwölf Metern unhaltbar ins lange Eck.

In der zweiten Halbzeit hat Auerbachs Stanley Ratifo gleich zu Beginn die Möglichkeit zum Ausgleich, zielt aber knapp vorbei. Danach scheint der FC Oberlausitz das Spiel im Griff zu haben, die Gastgeber kommen lange zu keinen nennenswerten Chancen mehr – bis in der 86. Minute doch noch der Ausgleich fällt. Zwei VfB-Joker sind daran beteiligt. Eine Flanke von Danny Wild landet bei Görkem Üre. Und der köpft aus etwa fünf Metern ein.

In der Verlängerung kommt anfangs wieder Auerbach durch Görkem Üre zu einem Torschuss aus zwölf Metern, doch Neugersdorfs Schlussmann Franco Flückiger pariert. Sonst spielt sich fast alles im Mittelfeld ab. Und so müssen beide Mannschaften ins Elfmeterschießen. Nachdem dort Lubos Loucka und Jaroslav Dittrich für die Gäste treffen, werden Josef Mareks und Marcelo de Freitas Costas Schüsse gehalten. Auerbachs Bälle landen hingegen alle im Tor.

Der FC Oberlausitz kann sich aber schon am kommenden Regionalliga-Spieltag für die Niederlage revanchieren. Dann treffen beide Mannschaften erneut aufeinander, dieses Mal in Neugersdorf. Gegen wen der VfB Auerbach als Nächstes im Sachsenpokal spielt, steht noch nicht fest. Am Sonnabend und Sonntag folgen die restlichen sieben Partien im Achtelfinale. Die Auslosung am Montag, 16.30 Uhr, in der Sportschule Egidius Braun in Leipzig, entscheidet dann über die Begegnungen am 12. und 13. November in der nächsten Runde des Sachsenpokals. (szo/tc)

zur Startseite