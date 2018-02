Für Mobilität von Jugendlichen im ländlichen Raum

Meißen. Die Meißner Landtagsabgeordneten Daniela Kuge (CDU) begrüßt es, dass das Projekt „Mopedführerschein mit 15“ verlängert wird. Sie habe sich dafür mit ihrem Kollegen Frank Heidan eingesetzt. Nachdem sie Anfang des Monats eine Kleine Anfrage gestartet hatte, um herauszufinden, warum das Projekt nicht wie geplant im November vom Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr verlängert worden war, beschäftigte sich auch der Wirtschaftsarbeitskreis der CDU-Fraktion mit dem Thema und reichte einen Initiativantrag für die Fortsetzung des Moped-Führerscheins ab 15 ein. „Das Projekt liegt mir sehr am Herzen. Immer wieder erhalte ich von Familien die Resonanz, wie wichtig die individualisierte Mobilität für Jugendliche im ländlichen Raum ist. Daher war für mich klar, dass ich mich für eine Fortsetzung einsetzen muss, und zwar, bevor es im April ausgelaufen wäre“ so die Meißner Landtagsabgeordnete. Seit 2013 gab es das Modellprojekt unter anderem in Sachsen. Trotz eines positiven Votums der Verkehrsministerkonferenz läuft es im April diesen Jahres aus. Dazu erklärt der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Frank Heidan: „Das Bundesverkehrsministerium muss den Moped-Führerschein mit 15 weiter ermöglichen. Die CDU regt eine Bundesratsinitiative an, um für Auszubildende und Schüler im ländlichen Raum die Mobilität zu sichern.“ „Kurzfristig stellt die Verlängerung des Projektes bis 2020 eine Lösung dar, langfristig aber ist es nötig, dass die Regelung in ein Gesetz überführt wird und so nachhaltig die Attraktivität des ländlichen Raumes für Jugendliche zu erhöhen“, stellt Daniela Kuge fest. Allein im Freistaat Sachsen wurden bisher rund 16 000 praktische Prüfungen absolviert. Parallel werden Daten zur Verkehrssicherheit erhoben, für das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. (SZ)

