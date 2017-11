„Für mich ist Dynamo jetzt noch gefährlicher“ Kokettiert er nur oder hat Robert Schäfer recht? Zumindest kennt sich Düsseldorfs Vorstandschef in Dresden bestens aus.

Ein Mann der Tat: Robert Schäfer, vom Dynamo- zum Fortuna-Macher. © Mike Worbs

Die Niederlage wirkt nach, auch bei Robert Schäfer. Der Vorstandsvorsitzende von Fortuna Düsseldorf hat das unerwartet deutliche 0:3 gegen Dynamo Dresden, seinem Ex-Verein, vor ziemlich genau einem Jahr nicht vergessen.

Am Montag kommt es nun zum Wiedersehen unter ganz anderen Vorzeichen. Dynamo belegt inzwischen den Abstiegsrelegationsplatz, Düsseldorf ist Tabellenzweiter – Schäfer aber alles andere als euphorisch. Dabei hat Fortuna mit dem 41-Jährigen, der vor dem Wechsel ins Rheinland im März 2016 knapp zwei Jahre als kaufmännischer Geschäftsführer bei Dynamo tätig war, offenbar einen Glücksgriff getan. So würde es Schäfer natürlich selbst nie formulieren, doch es läuft bestens beim Traditionsverein – was nicht zuletzt mit ihm zu tun hat.

Im Interview mit der Sächsischen Zeitung zieht Schäfer eine Zwischenbilanz seiner Arbeit, erinnert sich an dynamische Solidarität und späte Gegentore – und glaubt an ein Wiedersehen der beiden Vereine in der Bundesliga.

Herr Schäfer, Sie haben beim Wechsel von Dynamo nach Düsseldorf gesagt, den nächsten Schritt machen zu wollen. Haben sich diese Erwartungen erfüllt, mal unabhängig vom Tabellenplatz beider Vereine?

Also, ich finde ja. Wir konnten in vielen Bereichen die Trendwende schaffen und eine neue Basis legen. Ich habe ein gutes Team um mich herum, stehe aber als Vorstandsvorsitzender in der Verantwortung.

Verfolgen Sie denn noch die Entwicklung bei Dynamo?

Na klar, immer. Vielleicht nicht mehr bis in jedes Detail, weil dafür einfach die Zeit nicht reicht. Mir ist Dresden ans Herz gewachsen und auch Dynamo. Ich wünsche dem Verein alles Gute – außer wenn es gegen Fortuna geht.

Dann kennen Sie natürlich auch die Begleitumstände der Dresdner Niederlage vom vergangenen Montag gegen Kaiserslautern. Späte Gegentore – das dürfte Ihnen irgendwie bekannt vorkommen, oder?

Ich habe da noch Erinnerungen an das eine oder andere Mal in der ersten Drittliga-Saison nach dem Abstieg, als bis zum Schluss gezittert werden musste. Aber gegen Kaiserslautern ist es ja so gewesen, dass Dynamo das 2:0 hätte machen müssen. Dann wäre sicher nichts mehr passiert.

Was bedeutet diese Niederlage und ihr Zustandekommen für den kommenden Montag? Was erwarten Sie für einen Gegner?

Für mich ist Dynamo jetzt noch gefährlicher. Wir müssen also noch aufmerksamer sein. Dynamo hat eine gute Mannschaft, einen Top-Trainer. Das haben wir in Düsseldorf vergangene Saison deutlich zu spüren bekommen, als wir beim 0:3 keine Chance hatten. Das muss uns Warnung sein, das ist aber auch Motivation.

Unabhängig von späten Gegentoren, was ist Ihnen aus Ihrer Zeit in Dresden noch in Erinnerung geblieben?

Ehrlich gesagt die Solidarität mit Dynamo, und zwar von allen Seiten: hauptsächlich von den Fans und Mitgliedern verbunden mit den Sonderumlagen, dank der Dynamo jetzt schuldenfrei ist, aber auch Solidarität vonseiten der Stadt, als wir den Stadionvertrag neu verhandelt haben, und auch vieler anderer Partner. Das ist für mich nachhaltig beeindruckend gewesen. Und ich glaube, das ist auch die Kraft, die Dynamo auszeichnet und den Verein zu einem besonderen macht.

Lässt sich Ihre Arbeit in Düsseldorf mit Dresden vergleichen? Beides sind Traditionsvereine, haben ein begeisterungsfähiges Umfeld, große Ziele und jetzt ein Leitbild, das in Düsseldorf mit Fortuna-DNA überschrieben ist und bei Dynamo „Wir haben einen Traum“ heißt. Oder sind das zufällige Parallelen?

Das sind vor allem Themen, die Traditionsvereine umtreiben. Daher gibt es vielleicht ähnliche Ansätze und Aufgaben. Aber jeder Verein ist natürlich ganz individuell und für sich ganz besonders. Es gibt auch genügend Unterschiede.

Düsseldorf ist ein bisschen größer als Dresden und vor allem auch wirtschaftlich stärker. Das macht die Sache bestimmt einfacher?

Natürlich ist der gesamte Raum um Düsseldorf viel stärker besiedelt, quasi mit Rheinland und Ruhrgebiet zusammen das größte Ballungszentrum Europas. Und das merkt man auch. Meine Familie und ich sind hier gut angekommen, wir kommen aber auch gerne nach Dresden und haben noch viele Freunde da. Es ist immer wieder schön, ins Elbtal reinzufahren.

Ihre Bilanz der vergangenen fünf, sechs Jahre ist durchaus beeindruckend. Erst haben Sie 1860 München vor der Pleite gerettet, dann Dynamo Dresden zur Schuldenfreiheit verholfen. Und jetzt sind Sie mit Fortuna Düsseldorf erfolgreich. Wie machen Sie das?

Erst einmal lässt sich das eine mit dem anderen nicht vergleichen. Die Situation war bei jedem Verein anders, es gab ganz unterschiedliche Herausforderungen. Was mir immer gelungen ist: ein Team zusammenzustellen von Menschen, die an den Erfolg geglaubt haben, dass man es schaffen kann – und alle die zu überzeugen, die man noch überzeugen musste. Bei 1860 waren das Banken, Investoren und Stadt, bei Dynamo vor allem Herr Kölmel und die Stadt. Und hier in Düsseldorf ist es unter anderem auch die Stadt gewesen. Auch hier haben wir den Stadionvertrag neu verhandelt. Ansonsten hat das alles mit viel Arbeit zu tun, harter Arbeit, ganz ehrlich.

Als Saisonziel haben Sie einen Platz unter den Top sechs ausgegeben. Fortuna führte bereits die Tabelle an, ist derzeit punktgleicher Zweiter hinter Aufsteiger Kiel. Müssen Sie die Vorgaben jetzt konkretisieren?

Ich hatte gesagt: zwischen Platz eins und sechs, und dazwischen liegt ja ein Korridor. Insofern muss nichts konkretisiert werden. Außerdem zeigt die Liga, dass wirklich jeder jeden schlagen kann. Union Berlin verliert in Heidenheim, Dynamo führt bis zur 85. Minute und verliert doch noch. Das ist so eng, da lässt sich schwer etwas vorhersagen. Wir versuchen, jedes Spiel erfolgreich zu gestalten und schauen dann mal, was dabei herauskommt.

Ihr Tipp für Montag?

Nachdem Dynamo vergangene Saison hier so erfolgreich war, ist diesmal die Fortuna dran. Deshalb tippe ich auf Heimsieg.

Und wer steigt eher in die Bundesliga auf? Dynamo plant 2021...

Wer eher aufsteigt, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass beide aufsteigen werden – irgendwann.

Das Gespräch führte Tino Meyer.

