„Für mehr Tore hat uns vorn die Qualität gefehlt“ Neugersdorfs Trainer Vragel da Silva blickt auf eine Saison mit wenig Spannung zurück.

Daumen hoch: Trainer Vragel da Silva war in dieser Siaon mit seiner Mannschaft überwiegend zufrieden, auch wenn es meist kein Offensivfeuerwerk gab.Foto: Sven Sonntag © picture point

Am Sonnabend endet für den FC Oberlausitz Neugersdorf die zweite Regionalliga-Saison mit einem Highlight – einem Heimspiel gegen den FC Energie Cottbus. Was vor knapp zwei Jahren noch eine kleine Sensation war, ein kleiner Ort wie Neugersdorf stieg in die vierte deutsche Liga auf, scheint heute Normalität. Die Neugersdorfer haben unter Trainer Vragel da Silva nie etwas mit dem Abstieg zu tun gehabt, werden die Saison abhängig von den Ergebnissen des letzten Spieltages zwischen Platz sieben und 13 beenden. Aber die Euphorie scheint weg, nimmt man den gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunkenen Zuschauerschnitt als Maßstab. Ob das tatsächlich so ist, wie er die Saison bewertet und warum seine Mannschaft nicht mehr Tore (nur 38 in bislang 33 Spielen) geschossen hat, das beantwortet Trainer Vragel da Silva im SZ-Gespräch.

Herr da Silva, erfahrungsgemäß ist die zweite Saison nach einem Aufstieg die schwierigste. Nun hatte Ihre Mannschaft in dieser Saison nie etwas mit dem Abstieg zu tun, auch wenn sie ein paar Punkte weniger geholt hat und ein paar Plätze schlechter abschneiden wird als in der Premierensaison, die auf Platz fünf endete. Sind Sie zufrieden?

Auf jeden Fall. Wir hatten vor dieser Saison einen großen Umbruch. Fast die komplette Offensivabteilung, unter ihnen unser Toptorschütze Jiri Nemec und Jan Nezmar, war weg. Es war klar, dass wir mit der umgebauten Mannschaft eine Weile brauchen würden, um wieder erfolgreich in dieser Liga spielen zu können. Ich habe in der gesamten Saison sehr viel Wert auf die Verteidigung gelegt. Und wir haben dann eigentlich die gesamte Saison sehr stabil gespielt. Ich bin absolut zufrieden.

Trotzdem, die Euphorie scheint in Neugersdorf etwas abhandengekommen zu sein. Teilen Sie dieses Gefühl?

Innerhalb der Mannschaft auf keinen Fall. Da ist die Euphorie, in dieser starken Liga spielen zu können, nach wie vor groß. Ich glaube aber, in Neugersdorf werden viele schnell ungeduldig, schon dann, wenn man zweimal hintereinander nicht gewonnen hat. Dabei ist das bei der Leistungsstärke dieser Liga völlig normal. Unser Ziel war es, mit jedem Team dieser Liga auf Augenhöhe mitspielen zu können. Das haben wir geschafft. Und wir wollten das beste Team unter denen sein, die unter Amateurbedingungen antreten. Davon sind wir zumindest nicht weit entfernt.

Der Zuschauerschnitt ist gegenüber dem Vorjahr aber deutlich zurückgegangen, von 650 auf knapp 400, auch wenn das Cottbus-Spiel noch für eine kleine Verbesserung sorgen wird. Worauf führen Sie das zurück?

Im Herbst waren wir da noch auf einem guten Weg. Aber durch die Ausfälle im Winter haben sich dann unheimlich viele Heimspiele gedrängt. Zwischen dem 12. März und dem 23. April hatten wir gleich sieben Heimspiele, zwei davon mittwochs. Es ist klar, dass da nicht so viele Zuschauer kommen. Es geht ins Geld und der Reiz des Besonderen ist auch weg. Unglückliche Termine kamen auch hinzu, Ostersonntag gegen Budissa Bautzen zum Beispiel.

Hat auch eine Rolle gespielt, dass es schon zeitig um nicht mehr viel ging? Nach dem Rückzug von RB Leipzig II war schon früh klar, dass vielleicht nur ein Team absteigt, am Ende ist es durch den Rückzug von Schönberg keines. Vorn hat sich beizeiten Jena abgesetzt. Und ob eine Mannschaft nun Siebenter oder Zwölfter wird, interessiert eben nicht so viele?

Das ist tatsächlich ein Problem dieser Liga. Für uns ist es trotzdem wichtig, gut abzuschneiden. Wenn wir vorn mitspielen, sind wir für junge Spieler, die über uns den Schritt in den bezahlten Fußball gehen wollen, viel interessanter, als wenn wir im unteren Tabellendrittel hängen. Aber es stimmt schon, bei einigen Teams war die Luft raus. Gegen den Berliner AK gewinnt man zum Beispiel sonst nicht so leicht wie wir beim 2:0-Heimsieg.

Kann es auch sein, dass Ihre ergebnisorientierte Spielweise eben nicht so attraktiv ist und weniger Zuschauer anlockt? Bei bislang 33 Spielen mit Neugersdorfer Beteiligung sind gerade einmal 69 Tore gefallen, nur 2, 1 pro Spiel. Nur bei Meuselwitzer Spielen (68 Tore) gab es noch weniger Torjubel. Ersticken Sie mit Taktik das Fußballspiel?

Das sehe ich nicht so. Natürlich ist Fußball zuallererst ergebnisorientiert. Es stimmt auch, dass wir in der Abwehr sehr stabil gestanden und in vielen Spielen nur wenig zugelassen haben. Aber Ihre Kritik würde nur dann zutreffen, wenn wir selbst zu wenige Chancen herausgespielt hätten. Das war aber nicht der Fall. Uns hat vorn einfach nur die Qualität gefehlt, zumal in der Winterpause auch noch Marcelo Freitas de Costa und Robert Koch gegangen sind. Deshalb habe ich ja Bocar Djumo geholt. Aber solche Spieler wie Nemec und Nezmar lassen sich eben nur schwer ersetzen. Wir haben in fast jedem Spiel drei, vier Riesenchancen gehabt, aber vor dem Tor hat uns oft die Ruhe gefehlt. Dazu kommt, dass wir in der vergangenen Saison ganz oft in Führung gegangen sind, was das Spiel natürlich erleichtert.

Sie hatten vor der Saison formuliert, dass Sie junge Leute ans Team heranführen wollen. Spieler wie Martin Sobe oder Jonas Krautschick waren aber vor einem Jahr schon mal näher dran.

Martin Sobe war im Herbst auf dem Sprung in die Mannschaft, hat sich dann aber verletzt und kämpft sich jetzt zurück. Um Jonas Krautschick ist es etwas schade. Er hat das Potenzial. Aber es fehlt ihm die Geduld, auf seine Chance zu warten, zumal Danny Krahl auf seiner Position eine sehr stabile Saison gespielt hat. Aber ich arbeite gern mit jungen Leuten. Tobias Gerstmann ist so ein Beispiel. Mit fünf, sechs Jungen kannst du in dieser Liga aber nicht gleichzeitig spielen.

Wird es im Sommer wieder einen großen Umbruch geben?

Ich hoffe nicht. Wir haben die Rückrunde stabil mit 18, 19 Spielern bestritten. Einige Vertragsgespräche laufen noch. Klar ist aber bereits, dass die Verträge mit Sepp Kunze, Franco Flückinger, Sebastian Berg, Jonas Krautschick und Martin Sobe nicht verlängert werden.

Sie selbst bleiben aber beim FCO?

Ja. Durch den Klassenerhalt hat sich mein Vertrag automatisch verlängert.

Am Sonnabend geht es gegen Cottbus. Dürfen die Zuschauer Angriffsfußball, losgelöst von allen taktischen Fesseln, erwarten?

(Lacht). Wir wollen gewinnen und unseren einstelligen Tabellenplatz verteidigen. Ich hoffe auf eine tolle Kulisse. Cottbus wird viele Fans mitbringen. Ich glaube, sie werden mit den Köpfen schon bei ihrem Landespokalfinale sein. Wenn sie zehn Prozent weniger reinwerfen, wir zehn Prozent mehr, können wir die drei Punkte holen.

zur Startseite