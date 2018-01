Für mehr Sicherheit in der Gemeinde Auf einer Prävention-Veranstaltung will Oppachs Bürgermeisterin Sylvia Hölzel über Maßnahmen für besseren Schutz informieren.

Die Oppacher Bürgermeisterin Sylvia Hölzel informiert zum Thema Sicherheit. © SZ Thomas Eichler

Oppach. Für den 14. März lädt die Oppacher Bürgermeisterin Sylvia Hölzel (parteilos) zu einer Präventions-Veranstaltung rund um das Thema Sicherheit ins Haus des Gastes ein. Dort geht es darum, wie man sein Eigentum vor fremdem Zugriff schützen kann, aber auch um das Verhalten am Telefon, wenn Fremde anrufen.

Die Zahl von Wohnungseinbrüchen, Diebstählen und Sachbeschädigungen in Oppach ist für die Bürgermeisterin besorgniserregend. Vor allem Schmierereien an öffentlichen und privaten Gebäuden häuften sich, informierte sie im Gemeinderat. Die Infotafel am Wanderparkplatz an der B 96 sei zerstört worden, ebenso die Infotafel der Vereine vor dem Rathaus. Die Bürgermeisterin appelliert an die Einwohner, verstärkt aufmerksam zu sein und im Bedarfsfall die Polizei zu rufen.(szo/gla)

zur Startseite