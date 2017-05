Für mehr Sicherheit auf dem Fahrrad Die Verkehrswacht ist zurzeit in Großenhainer Kitas unterwegs, um mit Vorschulkindern das Fahrradfahren zu üben.

Die kleine Pia fährt in der Kita „Sonnenkäfer“ mit ihrem Fahrrad über eine Wippe. Siegfried Janetzky von der Verkehrswacht Riesa-Großenhain braucht nur ganz wenig Hilfestellung zu geben. © Jörg Richter

Die kleine Pia stellt sich geschickt an. Egal ob Fahrradwippe, Kegelgasse oder Holperstrecke – sie fährt mit ihrem Kinderfahrrad sicher drüberweg oder hindurch. Ohne Probleme. Nur beim ersten Hindernis, der Wippe, steht Siegfried Janetzky von der Verkehrswacht Riesa-Großenhain daneben und gibt Hilfestellung. Sicher ist sicher. Aber das macht er bei jedem. Auch bei den größeren Jungen aus der Bienchengruppe. Das sind die Vorschulkinder der Großenhainer Kita „Sonnenkäfer“, die diesmal zum Fahrtest aufgerufen sind.

„Wir sind heute extra mit dem Fahrrad hergekommen“, sagt Pias Mama Christin Hupke aus Walda. Auf dem neuen Fahrradweg zwischen Großenhain und Kleinthiemig sei das kein Problem mehr. „Er lässt sich gut fahren und ist vor allem sicher“, so die junge Mutti, die es sich nicht entgehen lässt, ihrer Tochter auf der Hindernisstrecke zuzugucken. Dass Pia Fahrrad fahren kann, weiß sie genau. „Sie hat schon mit drei Jahren angefangen und ist flott unterwegs“, sagt Christin Hupke.

Auch die anderen Kinder beweisen ihr fahrerisches Können auf den Drahteseln. Unter ihnen sind einige, die aus Walda-Kleinthiemig stammen und ab August mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Entweder in die Grundschule Zabeltitz oder in die Grundschule Am Schacht in Großenhain.

Erzieherin Susanne Windisch ist froh darüber, dass sich die Verkehrswacht Riesa-Großenhain Zeit nimmt, die Kinder auf den Schulweg vorzubereiten. Die Hindernisse, die Siegfried Janetzky und seine Frau Liane aufgestellt haben, seien eine echte Herausforderung für ihre Schützlinge. „Denn so was machen ihre Eltern mit ihnen sonst nicht“, sagt Susanne Windisch und verrät: „Am Anfang waren sie noch alle ängstlich. Jetzt nicht mehr.“ Nur ein einziges Mädchen steht abseits und hat sich nicht getraut. Doch als Siegfried Janetzky den Kindern Tipps für das Verhalten im Straßenverkehr gibt, hört es auch aufmerksam zu. „Denkt daran! Immer auf dem Fußweg fahren!“, sagt der Gröditzer und fügt hinzu, dass ab diesem Jahr auch die begleitenden Erwachsenen auf dem Rad den Fußweg benutzen dürfen.

„Ich habe mich gefreut, dass alle mitgemacht haben“, so Siegfried Janetzky. Er ist nach der Verkehrserziehungsstunde in der Kita „Sonnenkäfer“ sehr zufrieden.

Seit zwei Jahren kommt das Gröditzer Ehepaar in den Kindergarten „Sonnenkäfer“. 1994 hat die Verkehrswacht Riesa-Großenhain mit der Verkehrserziehung für Vorschulkinder angefangen. Erst in Gröditz. „Danach kamen immer mehr Anfragen“, erinnert sich Siegfried Janetzky. „Es wird gut angenommen. Vor allem auf Dörfern.“ Denn dort würden Kinder eher Fahrrad fahren lernen.

Am Donnerstag und Freitag ist die Verkehrswacht Riesa-Großenhain in den Großenhainer Kitas „Kinderwelt“ und im „Pfiffikus“ aktiv. Nächste Woche stehen der Kindergarten „Tausendfüßler“ in Großenhain (Montag), „Kleine Strolche“ in Wildenhain (Dienstag) und „Storchennest“ in Zabeltitz (Mittwoch) auf dem Programm.

