Für Markt der Kulturen anmelden

Erstmals gab es im vergangenen Jahr ein geselliges Stadtfrühstück nach dem Markt der Kulturen in Pirna. © Daniel Förster

Der Markt der Kulturen feiert ein kleines Jubiläum: Das Multikulti-Fest rund ums Pirnaer Rathaus geht in diesem Jahr zum 15. Mal über die Bühne. Für die bunte Fete am 20. Mai läuft derzeit die Anmeldefrist. Vereine, Initiativen, Verbände, Einzelpersonen, Schulen sowie Musik- und Tanzgruppen können sich bis 31. März melden, wenn sie sich mit einem Stand oder einem Programm am Markt beteiligen wollen.

Der Markt der Kulturen geht in diesem Jahr erneut in die Verlängerung: Final beschlossen wird das Fest mit einem Stadtfrühstück am 21. Mai. Alt- und Neu-Pirnaer sowie Gäste sind ab 10.30 Uhr eingeladen, auf dem Markt am gemeinsamen Frühstückstisch Platz zu nehmen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Das Stadtfrühstück wird unterstützt von der Initiative Begegungscafé.

Der Markt der Kulturen zieht regelmäßig bis zu 10 000 Besucher an. Auf die Gäste warten rund 70 verschiedene Stände sowie ein elfstündiges Bühnenprogramm. (SZ/mö)

