Für Literaturpreis nominiert Der Text der Freitaler Schülerin Sarah Lange wurde als einer von zwölf aus 500 Beiträgen deutschlandweit ausgewählt.

Daumendrücken für eine Freitaler Schülerin: Die 13-jährige Sarah Lange ist für den „Theo - Berlin-Brandenburgischer Preis für Junge Literatur“ nominiert. Aus den rund 500 Texten zum Thema „Nichts“, die in diesem Jahr für den überregionalen Schreibwettbewerb eingereicht wurden, sind zwölf Einsendungen aus ganz Deutschland für den Literaturpreis nominiert. Sarah Lange ist in der Alterskategorie 13 bis 15 Jahre nominiert. Die feierliche Verleihung des Berlin-Brandenburgischen Preises für Junge Literatur findet am 23. April im Roten Rathaus in Berlin statt. Die Nominierten lesen aus ihren Beiträgen, anschließend erfolgt die Preisvergabe des Theo in fünf verschiedenen Kategorien.

Der Theo-Schreibwettbewerb ist benannt nach dem Schriftsteller Theodor Fontane. Er wird vom Verein Schreibende Schüler und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels Landesverband Berlin-Brandenburg ausgerichtet. Ziel ist, die Begeisterung für die Literatur, das Schreiben und die Kreativität bei Kindern und Jugendlichen zu fördern. (SZ)

