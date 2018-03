Für Lieblingsverein jetzt abstimmen

Beim Rennen um den Titel „Verein des Jahres“ geht es in den Endspurt. Noch bis zum morgigen Sonntag, dem 4. März, wird bei der Abstimmung im Internet der Publikumsliebling gesucht. Petra Gehlich von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden sagt: „Momentaner Spitzenreiter ist ein Verein aus dem Bereich Kultur. Mal schauen, wie sich die nächsten Tage noch entwickeln.“ Die Bank zeichnet zusammen mit der Sächsischen Zeitung als Medienpartner jedes Jahr engagierte Ehrenamtliche aus. Zunächst wurden aus 349 Bewerbungen zwölf Vereine für den Titel Verein des Jahres ausgesucht. Sie bekommen Prämien in Höhe von 1 000, 2 000 und 3 000 Euro. Nun geht es um noch einmal 2 000 Euro. Den zwölf nominierten Vereinen gelang es bisher, gut 2 300 Anhänger zu mobilisieren. 2017 kamen 2 000 Stimmen zusammen.

IG Kinderferien Hoyerswerda dabei

Am Start sind: in der Kategorie Kultur der Förderverein Geologie im Tharandter Wald, der Verein Serkowitzer Volksoper aus Dresden und der Verein Naturbad Buschmühle aus dem Großröhrsdorfer Ortsteil Hauswalde. In der Kategorie Soziales sind die Pirnaer Aktion Zivilcourage, die Interessengemeinschaft Kinderferien Hoyerswerda und der Verein Mission Lifeline aus Dresden mit dabei. Beim Sport freuen sich der Cheerleaderverein Dresden, der Fußballverband Westlausitz und die Königsteiner Volleyballgemeinschaft auf viele Klicks. In der Kategorie „99 Funken“ (das ist die Crowdfunding-Plattform der Sparkasse) stehen die Lebenshilfe Dresden, der Förderverein mittelalterlicher Bergbau Dippoldiswalde und der Radeberger Sportverein auf dem digitalen Stimmzettel.

Bis zur Auszeichnungsveranstaltung (17. April) bleibt geheim, wer welchen Platz belegt hat und wer Publikumsliebling ist. Abgestimmt werden kann im Netz. (SZ/dsz)

